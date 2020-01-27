Kılavuz: Trump’ın Senato’daki yargılamasında azil süreci nasıl işleyecek?

ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatları, Trump’ın görevden alınıp alınmaması gerektiğine karar verilecek Senato’daki azil soruşturması kapsamında savunma yapmaya devam ediyorlar.

Fotoğraf: Reuters

ABD Temsilciler Meclisi yetkilerini kötüye kullanma ve Kongre’nin faaliyetlerine engel olma suçlarıyla yargılanmak üzere Trump’ı 16 Ocak’ta Senato’ya sevk etmişti.

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Azil soruşturmasında süreç şu şekilde ilerleyecek:

Pazartesi-Salı

Senato bugün TSİ ile 21:00’da toplanarak Trump’ın avukatlarının savunmalarını dinlemeye devam edecek. Duruşma kuralları gereği avukatlar üçüncü ve son gün olan yarın da savunma yapmaya devam edebilirler.

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Bu hafta ve ilerleyen günlerde

* Trump’ın avukatları açılış konuşmalarını tamamladıktan sonra senatörlerin iki tarafa da soru yöneltebilecekleri 16 saatlik bir süreleri olacak. Bu sorular yazılı olarak davaya başkanlık eden başyargıç John Roberts’a iletilecek.

* Sorgulama sürecinin sonunda Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili azil soruşturması ekibi ile Trump’ın avukatlarına kapanış konuşmalarını yapmak için süre tanınacak.

* Senato daha sonra taraflara tanık çağırıp çağırmayacaklarını soracak.

Dava kuralları gereği tanık ve belgelerin mahkemeye çağırılması süreci iki aşamalı bir süreç olarak işliyor. İlk aşamada bu evrak ya da tanığın çağırılmasına gerek olup olmadığı oylanacak, ikinci aşamada ise bu tanık ya da evrakın gerçekten çağırılması için yeterli oy çoğunluğuna ulaşılıp ulaşılmayacağı görülecek.

Bazı Demokrat Partililer sürecin bu kısmına işaret ederek Cumhuriyetçilerin ilk oylamada ‘evet‘ oyu verdikten sonra ikinci oylamada ‘hayır‘ oyu vererek muhafazakar veya daha ılımlı vekillerin oyuna etki edebilecekleri eleştirisinde bulunuyor.

Demokratlar’ın, Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı ve mevcut Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Mick Mulvaney’in dinlenmesi konusunda ısrarcı olmasına rağmen bunu gerçekleştirmek için Senato’da 47’ye karşı 53 ile oy çoğunluğunu elinde bulunduran Cumhuriyetçi Partililer’den en az dört kişiyi ikna etmeleri gerekiyor.

* Senato’nun tanık olarak çağırdığı kişiler önce gizli olarak dinlenecek daha sonra Senato talep ederse ifadelere açık oturumda devam edilecek.

* Tanık ya da ek evrakın çağrılmasına gerek görülmezse, senatörler başka teklifleri değerlendirebileceği gibi doğrudan oylama aşamasına geçerek azil soruşturmasının maddelerini oylayabilir.

* Teorik olarak dava bu hafta tamamlanabilir ancak çağırılacak tanık sayısına göre daha da uzayabilir.

* Trump’ın yıllık ulusa sesleniş konuşmasını 4 Şubat tarihinde Kongre’nin ortak oturumunda gerçekleştirmesi bekleniyor. Azil soruşturmasının o tarihe kadar tamamlanmaması durumunda bu konuşmanın önemi daha da artacak.