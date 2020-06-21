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Yaramazlara biraz batar!

Kiev’de apartmanda patlama: İki kişi yaşamını yitirdi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir apartmanda meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın Ukrayna basınından aktardığı habere göre, Kiev’in Poznyaki semtindeki dokuz katlı apartmanda patlama meydana geldi.

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Patlamada aparmanın dördüncü ile yedinci katları arasındaki daireler kullanılamaz hale geldi.

21 kişi binadan ekipler tarafınca tahliye edildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, polisin patlama nedenini araştırdığı, gaz patlaması ya da patlayıcı madde ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.

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