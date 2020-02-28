Kıdemli Rus parlamenter: İdlib’de operasyon Türkiye için kötü sonuçlanır

Kıdemli bir Rus parlamenter İdlib’de yürüteceği geniş ölçekli herhangi bir askeri operasyonun Türkiye için kötü sonuçlanacağını söyledi.

Interfax haber ajansı Rus Parlamentosu’nun Uluslararası İlişkiler Komitesi birinci başkan yardımcısı Vladimir Dzhabarov’un sözlerini uyarı olarak açıkladı.

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Suriye’nin İdlib bölgesinde dün gece Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yapılan hava saldırısı sonucu 33 asker hayatını kaybetmişti. Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık yedi saat süren güvenlik toplantısı düzenlenmişti. Cumhurbaşkanlığı saldırıya misliyle karşılık verileceğini duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın saldırıya ilişkin açıklamasında da “Rus Hava Kuvvetleri, Türk askerlerinin vurulduğu alanda operasyon düzenlemedi” ifadelerini kullanılarak “Türk tarafının Rusya Uzlaşı Merkezi’ne verdiği koordinatlara göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Behun yerleşim noktasında hiçbir birliği yoktu ve olmaması gerekiyordu” denmişti.

Rusya bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada Kalibr seyir füzeleri ile donatılmış iki savaş gemisini Suriye kıyılarına doğru Akdeniz’e gönderdiğini açıklamıştı.