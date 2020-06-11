Kıdem tazminatında çalışma tekrar başladı: İki formül gündemde

Kıdem tazminatı fonu konusunda yürütülen çalışmada iki formül değerlendiriliyor, sistemin 2022’de yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Temelde bir fon oluşturularak kıdem tazminatının bu fonda birikmesi hedeflenen değişiklik uzun yıllardır gündemde ancak işveren ve işçi kesiminden destek alan bir uygulama henüz oluşmadığından bu değişiklik birçok kez olduğu gibi son dönemde de rafa kaldırılmıştı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hafta başında yaptığı “Türkiye’nin istihdam kalkanını hızlıca devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklilik sistemini de 2022’de yürürlüğe sokacağız” açıklaması sonrası çalışmalar tekrar başladı.

İki formül

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre kıdem tazminatı fonu konusunda bir çalışma yürüyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yürütülen çalışmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı da aktif katkı sağlıyor. İşçi ve işveren örgütlerine ayrı ayrı bilgi verilerek görüşleri isteniyor.

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Kıdem tazminatı fonuna geçiş için ise 1 Ocak 2022 tarihi öngörülüyor. Her iki formülde de uygulamanın başladığı tarihe kadar çalışmış olanların kıdem tazminatıyla ilgili kazanılmış haklarının korunması amaçlanıyor.

Kıdem tazminatı şu an her hizmet yılına karşılık 30 günlük ücret üzerinden ödeniyor. Gündemdeki birinci formülde 30 günlük kıdem tazminatının 19 gününün mevcut sistemdeki gibi devam etmesi, 11 günün ise kıdem tazminatı fonuna devredilmesi öngörülüyor. Bu formül için 11 günlük brüt ücret üzerinden kıdem tazminatı fonuna prim kesilecek.

İkinci formülde ise kıdem tazminatı fonu için yüzde 6 oranında prim kesilecek. Bunun 4 puanı işveren, 0.5 puanı işçi priminden oluşacak. Devlet 1 puan katkıda bulunacak. Vergi indirimi yoluyla da 0.5 puanlık ilave prim katkısı yapılacak. Böylece toplam prim tutarı yüzde 6 olacak.

İşçi sendikaları 30 günlük ücret üzerinden ödenen mevcut kıdem tazminatının aylık yüzde 8.33’e karşılık geldiğini ileri sürüyor. Fona yüzde 6 oranında prim kesilmesi, 21.6 günlük kıdem tazminatına karşılık geliyor. Ancak, ekonomi yönetimi fonda toplanacak primlerin nemalanmasıyla her hizmet yılı için 30 günlük ücrete karşılık gelecek ödemenin mümkün olacağını savunuyor.

Birinci formülün benimsenmesi halinde 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mevcut çalışanlar dahil olmak üzere herkes için zorunlu olacak. İkinci formül ise mevcut çalışanlar için isteğe bağlı olacak.