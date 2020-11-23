Kibyra Antik Kenti’nde Antik Yunan ve Mısır tanrısı heykelleri bulundu

Burdur’un Gölhisar ilçesindeki ‘Gladyatörler Şehri‘ olarak bilinen Kibyra Antik Kenti’nde, Antik Yunan ve Antik Mısır dönemlerine ait tanrı heykelleri bulundu.

Asklepios (Fotoğraf: AA)

Valiliğin açıklamasına göre, antik kentte, İmparator Kültü Tapınağı’nın güney yamacında Yunan Mitolojisi’nde ‘tıbbın ve sağlığın tanrısı’ olarak bilinen Asklepios’un heykeli yedi parça halinde ortaya çıkarıldı.

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Tüm parçaları bulunan, yaklaşık 38 santimetre boyundaki eserde Asklepious, giyimli, uzun kıvırcık saçları ve sakalıyla betimlenmiş.

Asklepios bu eserde, ayrıca, yılan sarılı asasına dayanmış biçimde duruyor ve elinde yumurta tutuyor.

Serapis büstü

Serapis (Fotoğraf: AA)

Mısır kökenli gök tanrı veya ışığın tanrısı gibi birçok özellikle bilenen Serapis’in mermer büstü ise iki parça halinde gün yüzüne çıkarıldı.

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Gövde kısmı 2019’da bulunan Serapis büstünün baş kısmı Roma Hamamı kompleksinin yapılan bitki temizliği sırasında bulundu.

Baş kısmı bulunmasının ardından sergilenebilecek niteliğe kavuşan mermer büstün restorasyonu, kazı ekibinin restoratörleri tarafından gerçekleştirildi.