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Yaramazlara biraz batar!

Kıbrıs’tan ikinci sondaj gemisine ‘şiddetli kınama’: Egemenliğimiz ihlal ediliyor

Kıbrıs Cumhuriyeti (Güney Kıbrıs), Türkiye’nin petrol ve doğalgaz aramak ikinci bir sondaj gemisi göndererek karasularını ihlal ettiğini öne sürerek, bu durumu ‘şiddetle kınadığını’ açıkladı.

Yavuz sondaj gemisi. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’in haberine göre, Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı tarafından Lefkoşa’da yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Bu planlanan ikinci sondaj … Türkiye’nin Kıbrıs’ın Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku ve uluslararası hukuka dayanan egemen haklarını defalarca ihlalinin arttığını ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğinin en ciddi ihlalidir.”

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Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında iki sismik araştırma gemisi ile Fatih ve Yavuz adlı sondaj gemileri bulunuyor. Fatih, Kıbrıs adasının batı açıklarında sondaj yapıyor.

Türkiye’nin 20 Haziran’da doğalgaz ve petrol aramak üzere üç ay süreyle Kıbrıs’ın doğu açıklarına gönderdiği ikinci hidrokarbon sondaj gemisi Yavuz, seyrüsefer verilerine göre adanın kuzeydoğusuna gelerek sondaj yapacağı Magusa körfezine yaklaştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz’de Türk sondaj gemilerinin arama çalışma sürecini devam ettirdiğini belirtti.

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Erdoğan, “Sondaj gemilerimiz arama tarama çalışmalarıyla koordineli olarak süreci devam ettiriyor. Sağdan soldan rahatsız edici sesler çıkabilir, bunların bizi alıkoyamayacağını daha önce açıkladık. Türkiye olarak, KKTC olarak süreci aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Uluslararası camiada en son G20 toplantısında görüştümüz bazı liderlere bu hassasiyetimizi ifade ettik.”

AB: Çok ciddi bir durum

Öte yandan Reuters’in haberine göre Avrupa Birliği (AB), Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin çok ciddi olduğunu ve ada etrafındaki gerilimi kabil edilemez biçimde yükselttiğini açıkladı.

AB Dış Politika Şubesi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeydoğusunda hukuk dışı olarak ilan ettiği yeni sondaj operasyonu, çok ciddi bir durumdur. Türkiye’nin Kıbrıs’ın batısında başlattığı sondajdan iki ay sonra başlayan bu yeni sondaj operasyonu, gerilimi kabul edilemez biçimde tırmandırmakta ve Kıbrıs’ın egemenliğini ihlal etmektedir.”

Son yıllarda büyük doğalgaz yataklarının keşfedildiği Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik alanları birbiriyle çelişiyor.

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