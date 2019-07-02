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Yaramazlara biraz batar!

Kıbrıs’tan hamle: Türkiye’yle ortaklık yapan üç sondaj firmasına yasal işlem

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye adına adanın batı kıyılarında doğalgaz arayan üç firmaya ‘adanın kıta sahanlığını ihlal ettiği gerekçesiyle’ yasal işlem başlattığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye kendi kıta sahanlığı ve KKTC’nin ruhsat alanlarında arama çalışmalarını kesintisiz sürdüreceğini açıklamış, ayrıca sondaj gemisi Yavuz’un temmuz başında faaliyetlere başlayacağını duyurmuştu. Avrupa Birliği (AB) devlet başkanları da Kıbrıs açıklarına hidrokarbon aramak için ikinci sondaj gemisini gönderen Türkiye’ye sondaj faaliyetlerinin ‘hukuk dışı’ ve AB’nin ‘uygun karşılık vermeye hazır’ olduğu uyarısında bulunmuştu.

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Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik alanları birbiriyle çelişiyor.

Euronews’un haberine göre Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, söz konusu şirketlerin ismini açıklamazken firmaların Türk menşeli olmadığını söyledi.

Adı açıklanmayan bir Rum yetkili, adanın batı açıklarında sondaj çalışmaları yapan Yavuz gemisini de aynı işleme tabi tutulacağını kaydetti.

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Yetkili ayrıca “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerle ilgili zaten yasal işlemleri başlatmıştık” dedi.

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