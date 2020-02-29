Kıbrıs’ta sınır kapılarının kapatılmasına protesto: Rumca ve Türkçe ‘barış’ sloganları

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun corona virüsünün yayılmasını önleme amacıyla dün kuzey ile güney arasında geçişleri sağlayan dört sınır kapısını tek taraflı olarak kapatması, başkent Lefkoşa’da iki tarafın da karşılıklı katıldığı gösterilerle protesto edildi.

Ledra sınır kapısındaki eylem. Fotoğraflar: DHA

Bir grup Kıbrıslı Rum, kapatılan kapılardan biri olan Ledra’da eylem yaptı. Barikatları yıkan Rumlar, ‘Yeşil Hat’ olarak da bilinen ara bölgede kendilerine destek için bekleyen Kıbrıslı Türklerle buluştu. Rum polisi olayları önlemekte zorlandı.

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Eylemciler, ‘Yeşil Hat’ta Türkçe ve Yunanca, ‘Kıbrıs’ta barış engellenemez’ sloganları attı. ‘Birleşik Federal Kıbrıs hemen şimdi’ pankartları taşıyan eylemciler, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’e tepki gösterdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, dört geçiş kapsının tek yanlı kapatılmasının bilimsel dayanaktan yoksun ve ikna edici olmadığını söyledi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise Güney Kıbrıs’ın dört sınır kapısını tek yanlı kararla kapatmasının oldukça manidar olduğunu söyleyerek, “Kıbrıs Türk’üne yönelik yanlış bakış açıları ve saygısızlıklarının yeni bir ürünü” dedi.

KKTC ana muhalefet lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman da eylemcilere destek olmak için yanlarına gitti. Eylemciler, ara bölgede şarkılar eşliğinde dans ederek kararı protesto da etti.

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Eyleme destek veren ‘Birleşik Kıbrıs Hemen Şimdi’ aktivistlerinden Kıbrıslı Türk Kemal Baykallı, kapıların kapatılmasına sert tepki gösterdi. Baykallı, şöyle konuştu: “İnsanların aklıyla dalga geçildi. Çünkü bahane olarak sunulan corona virüsü ne Kuzey’de ne de Güney’de yok. Öyle bir virüs nedeniyle kapılar kapansaydı, neden sadece dört kapıyı kapatıyorsunuz.”

Kararın keyfi olduğuna işaret eden Baykallı, “Buradaki temel konu, Anastasiadis’in ve yönetiminin, bu kararı keyfi almalarıdır. Bu kararı alırken aslında bilinç altlarında bir bakalım, kaparsak ne olur, yarın başka bir gerekçeyle kapıları tamamen kapatırız diye bir düşüncesinin olduğu nedeniyle böyle bir tepki oluştu” dedi.

Kıbrıslı Türk aktivist, “Anastasiadis’in yaptığı açıklamalara, politikalara güvenilmiyor. Aslında Kıbrıs’ta çözüme ve barışa hizmet etmediği yönünde bir algı var. İnsanlar bu nedenle Anastasiadis’e güvenmiyor. O yüzden almış olduğu bu karara tepkili. Kızgınlığın temel sebebi insanlara rağmen bunun yapılmış olması. İkincisi de kimsenin temel gerekçeye inanmaması” ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Türk aktivist Kemal Baykallı (solda) ve Rum aktivist Andromakhi Sophokleous, Ledra sınır kapısındaki eylemde.

Eyleme destek veren Kıbrıslı Rum aktivist Andromakhi Sophokleous da Kıbrıs’ın birliği için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, kapıların kapatılmasını eleştirdi. “Alınan karar seyahat kısıtlamasıdır” diyen Sophokleous, “Virüs nedeniyle önlem alınacaksa, havaalanlarında normalde alınması gereken kararlar alınmalıdır. Geçiş kapılarının kapatılmasını kabul etmiyoruz” dedi.

Aktivist Khristina Valanidou da, Rum yönetiminin aldığı kararı keyfi olarak değerlendirdi ve “İletişim kurmamızı istemiyorlar ve tavrımızı test ediyorlar, barışseverleri sınıyorlar” dedi.

KKTC ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman da, kararın kimsenin haberi olmadan alındığını kaydetti. Erhürman, “Toplumda acaba bu karar farklı gerekçelerle mi üretildi, gerçek gerekçe corona virüsü değil mi acaba sorularını uyandırıyor. Kıbrıs Türk halkı olarak bu kararın bu yöntemle alınmasını kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

Rumların aşırı sağcı partisi ELAM ise Anastasiadis’in kapıların kapatılması kararını kendi baskıları sonucunda alındığını savundu. ELAM’dan yapılan açıklamada, tüm kapıların kapatılması istendi.