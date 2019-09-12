Kıbrıs’ta mühimmat deposunda patlama

Kuzey Kıbrıs’ın Girne kentinin doğusunda bulunan askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama oldu, bölgedeki bir otel ve Arapköy beldesi boşaltıldı.

Fotoğraf: Twitter

Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Facebook’tan yaptığı paylaşımda, cephanelikte çıkan yangının devam ettiğini belirterek, “Şu anda içten içe patlamalarla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Reklam

Patlamalardan sonra çevreye şarapnel parçalarının savrulduğunu ve bu nedenle bölgeye girişlerin kapatılarak güvenli bir alan yaratıldığını aktaran Özersay, tedbir olarak elektriklerin de kesildiğini kaydetti.

Özersay ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını belirterek, ilk patlamanın şiddetiyle bölgedeki bazı binaların camlarının kırıldığını ve bu nedenle kırılan cam parçalarından dolayı yaralananların olduğu bilgisini verdi.

Yaralananlara bölgede bulunan ilk yardım ekiplerinin ambulanslarla müdahalede bulunduğunu bildiren Özersay, Arapköy’de yaşayan vatandaşların tedbir amacıyla tahliye edildiğini vurguladı.