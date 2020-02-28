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Kıbrıs’ta ‘corona’ önlemi: Kuzey-Güney sınır kapılarının dördü kapatıldı

Kıbrıs’ta yeni tip corona virüsü nedeniyle, kuzey ve güney arasında geçişleri sağlayan dört sınır kapısının geçici olarak kapatılması kararı alındı. Kıbrıs Cumhuriyeti’nde de dört kişi corona virüsü şüphesiyle karantina altına alındı. 

Fotoğraf: DHA

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, sınır kapılarının kapatılması ile ilgili Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı aradığını söyledi.

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Burcu şu bilgileri verdi: “Nikos Anastasiadis telefon görüşmesinde, Rum Bakanlar Kurulu kararına göre, bir hafta sonra yeniden değerlendirmek üzere Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarındaki geçişleri askıya aldıklarını söyledi.”

Burcu, “Bu kararın corona virüsün yayılma tehlikesinin önüne geçme gerekçesiyle alındığını belirten Anastasiadis, diğer noktaların geçişlere açık kalmaya devam edeceğini, bu kapılardaki tedbirlerin artırılacağını söyledi” dedi.

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