Kıbrıs’ta ‘acil toplantı’ çağrısı: ‘Guterres çerçeve belgesi’ müzakere masasında

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Kıbrıs Cumhuriyeti lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın siyasi eşitliğin de yer aldığı, “Guterres çerçeve belgesini stratejik belge kabul edelim” önerisini müzakere etme çağrısı yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bunun üzerine siyasi parti başkanlarını yarın acil toplantıya çağırdı.

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Çerçeve belge Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adını taşıyor. Anastasiadis, Akıncı’nın önerisini müzakere etme çağrısı yaparken, Guterres’in Kıbrıs’a yeni bir müzakereci atayacağını da belirtti.

Akıncı ise Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yönelik yaptığı “Guterres çerçevesini sulandırmadan, çarpıtmadan kabul etmeye hazırlarsa bir an önce açıklasınlar” çağrısını yineledi. Akıncı, “Bunları müzakere edelim derlerse benim çağrım bunun müzakeresine yönelik değil. Niyet varsa, ortada bu belge var” dedi. Akıncı, kendisine yönelik tepkilere ise “Eleştirilere gözümüzü kapatamayız ancak halk rahat olsun. Yangından mal kaçırmıyoruz. Nihai kararı verecek olan halktır. Ben bir tek, Kıbrıs Türkünün çıkarına bakarım” cevabını verdi.

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Garantiler ortadan kalkıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti ana muhalefet partisi AKEL’in lideri Andros Kiprianu ise Anastasiadis’e, “Akıncı’nın önerisini kabul et” diye seslendi. Kiprianu, “Guterres çerçevesiyle Garanti Antlaşması’nın lağvedileceği, müdahale haklarına son verileceği ve Güzelyurt’un Rum yönetimi altında olacağı çok nettir” dedi.

İktidar partisi DİSİ’nin lideri Averof Neophytou, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hoş geldiniz Mustafa Akıncı. Hadi şimdi Kıbrıslılar olarak birlikte hareket edelim ve Avrupa Birliği çatısı altında Kıbrıs’ı birleştirelim. En iyi ve en güçlü garanti Avrupa Birliği’dir” ifadelerini kullandı.

‘Türk askerinin müdahale hakkı kalkıyor’

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ise Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi. Töre, “Akıncı’nın açıklamaları çok talihsiz ve kabul edilemez. Bu belge Türk ordusunun Ada’ya müdahale hakkını kaldırıyor. Rumlara çok daha fazla toprak tavizini içeriyor” dedi. Töre, Guterres çerçeve belgesinin asla kabul edilemeyeceğini, bunun bir intihar olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının intihar etmeyeceğini söyleyerek, “Bizim iki bayrağımız var; bunlar da KKTC semalarında ebediyen dalgalanacaktır” diye konuştu.

Acil toplantı çağrısı

KKTC’nin üçüncü cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmek, Türkiye ve KKTC’nin, Türk ulusunun geleceğini, güvenliğini tehlikeye atmak demektir. Bu bağlamda Akıncı’nın Rum tarafına yaptığı son öneri asla Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye tarafından desteklenemez” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Kıbrıs’ta asker bulundurmasından, etkin ve fiili garantisinden vazgeçmenin akıl kârı olmadığını kaydeden Eroğlu, “İngiltere’nin üsleri devam edecek, Rusya, Fransa, Yunanistan, İsrail istediği gibi Kıbrıs topraklarında, denizlerinde, havasında cirit atacak ama Türkiye Kıbrıs’ta olmayacak. Sayın Akıncı bunu mu hedefliyor? Sayın Akıncı dünya ve bölgedeki gelişmeleri görmüyor mu? Sayın Akıncı Filistinlilerin başına bir garantörleri olmadığı için gelenlerin farkında değil mi” diye sordu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaşananlar üzerine siyasi parti başkanlarını yarın acil toplantıya çağırdı.