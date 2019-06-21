Kıbrıslı lider Hristofyas hayatını kaybetti

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eski lideri Dimitris Hristofyas, solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Güney Kıbrıs’taki hastanede, hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Dimitris Hristofyas, 72 yaşındaydı. Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Hristofyas’ın ölümü, ailesi yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Gençlik yıllarından itibaren EDON ve AKEL’de aktif rol üstlenen Hristofyas, 1974 yılında Rusya’daki yüksek eğitimini tamamlayıp Kıbrıs’a döndü. Güney Kıbrıs siyasetinde aktif rol oynayan Hristofyas, AKEL Genel Sekreterliği ve milletvekilliğinin ardından, 22 Şubat 2008 tarihinde yapılan seçimde Rum Yönetimi Başkanı seçildi. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin altıncı lideri olan Hristofyas, başkanlık görevini 28 Şubat 2013 tarihine kadar sürdürdü. Hristofyas, Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) birleşme referandumunda ‘hayır’ oyu kullanmıştı.

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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Hristofyas’ın ölümüyle ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Uzun yıllar AKEL Genel Sekreterliği görevinde bulunmuş, Rum Yönetimi’nin eski liderlerinden Dimitris Hristofias’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. En başta yaslı eşi ve ailesinin, AKEL camiasının ve Kıbrıs Rum toplumunun acısını paylaşırım.”

Talat: Yoldaşımı kaybettim

KKTC’nin ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ise “Sevgili yoldaşım Dimitris Hristofyas’ı kaybettik. En büyük rüyası, Kıbrıs sorununu, çözemeden, çözüldüğünü göremeden hayata veda etti. Çok üzgünüm. Eşine, evlatlarına, AKEL camiasına, yoldaşlarına, tüm Kıbrıslılara başsağlığı dilerim. Işıklar içinde uyusun, toprağı bol olsun” dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de, Hristofyas’ın ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrendiğini söyledi.