Kıbrıslı gazeteci, yazar ve sanatçılardan ‘isyan’: Birlikte sevebiliriz, Akdeniz!

Kıbrıslı gazeteci, yazar ve sanatçılar Doğu Akdeniz’deki gerilime isyan eden bildiri yayınladı.

Üç dilde (Türkçe, Yunanca ve İngilizce) yayınlanan bildiri şöyle:

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“Biz Kıbrıslı gazeteciler, yazarlar, sanatçılar;

‘Akdeniz’i birlikte sevebileceğimizi düşünüyoruz. Barışabiliriz ve bu sürece savaş gemilerini kovarak başlayabiliriz. Çünkü hiçbir zenginliği değişmeyiz, ortak yurdumuzda, gülümseyen bir geleceğe. Hiçbir acıyı iyileştirmez, fosil yakıtlara kabaran iştah… Çevreyi, doğayı, insanı odağımıza alarak sevebiliriz, Akdeniz’de!

Egemenlik yarışlarının, faydacı hesapların, mülkiyetçi hırsların ötesinde bir hayat var. O nedenle gerilimden, suçlama oyunlarından, etnik kimlikler üzerinden yürütülen savaş çığırtkanlığından dolayı şimdi barışa çok daha fazla sahip çıkmanın zamanıdır. Şimdi Kıbrıs’ta ve tüm coğrafyada çok daha fazla işbirliği kaçınılmazdır. ‘Garantörler’e Kıbrıs’ın sahibi olmadıklarını hatırlatmanın zamanıdır şimdi!

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İnsanı, doğayı ve çevreyi koruyarak, bu çatışma diline ‘yeter’ diyoruz.

Doğa, barış, insan üçgeninde bir hayat istiyoruz.

İsyanımız sessizliğe!

İsyanımız savaş gemilerine!

İsyanımız çatışma riskini izleyen ama harekete geçmeyen herkese

İsyanımız tatbikatlara, silahlanma arzusuna, fosil yakıtlara!

İsyanımız, Kıbrıs’ın evlatlarına ve gerçek sahiplerine aldırmadan güç yarıştıran kabadayılığa!

Akdeniz: Birlikte sevebiliriz.

Barışabiliriz!”