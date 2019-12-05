Kıbrıs Cumhuriyeti’nden ‘doğal kaynak egemenliğini korumak için’ başvuru

Kıbrıs Cumhuriyeti, adanın etrafındaki doğal kaynaklar üzerindeki hakimiyetini güvence altına almak için Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’na başvuruda bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ada etrafındaki sulardaki egemenlik iddiaları birbiriyle çelişiyor.

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Kıbrıslı Rumların adanın doğal kaynaklarını Kıbrıslı Türkler ile paylaşacaklarının garantisini almak isteyen Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin adanın etrafındaki sularda uluslararası şirketlere petrol ve doğalgaz kaynakları keşfi için lisans dağıtmasına karşı çıkıyor.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Lefkoşa’da gazetecilere açıklamasında hükümetin egemenlik haklarını korumak için hukuki her yolu kullanacağını ifade ederek, “Lahey’e başvurumuz da bu amaçla yapıldı” dedi.

Türkiye diplomatik olarak tanımadığı, ancak uluslararası toplumca tanınan AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ada etrafındaki sularda petrol veya doğalgaz aratmak için lisans dağıtamayacağını ve hidrokarbon aranan bazı alanların egemen olduğu kıta sahanlığında kaldığını söylüyor.

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Türkiye, sahip olduğu iki sondaj gemisiyle ada etrafında kendi doğalgaz ve petrol arama çalışmalarını yürütüyor.

Anastasiades Türkiye’yi Adalet Divanı’na götürme niyetleri hakkında bir belgeyi Türkiye’nin Yunanistan büyükelçiliğine iletmeye çalıştıklarını ancak kabul edilmediğini söyledi.

Anastasiades, “Bu yüzden başka bir yolla gönderdik. Alındığına dair elimizde kanıt var, böylece (Kıbrıs Cumhuriyeti için) hukuki gerekçe oluşmuş oldu” dedi.

Gelişmelerin ilk yer aldığı Kıbrıs’ta yayın yapan Sigma TV, bildirimin faks ile yapıldığını belirtti.