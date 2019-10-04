Kıbrıs Cumhuriyeti’nden bir ‘sondaj’ çıkışı daha: Egemenliğimiz ihlal ediliyor

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye’nin Lefkoşa’nın offshore hidrokarbon aramaları için lisans verdiği bir bölgedeki sondaj çalışmalarının, egemenlik hakkına karşı ihlallerin artarak sürdüğüne işaret ettiğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinin İtalyan ve Fransız şirketlerine arama hakkı verdiği Kıbrıs’ın güneyine petrol ve doğalgaz sondaj çalışması yürütüyor.

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Yavuz adlı sondaj gemisi, Kıbrıs’ın yaklaşık 51 deniz mili güneybatısında.

Geminin yeniden Doğu Akdeniz’e açılması Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından yakından takip ediliyor.

Medya da geminin güzergahını dakika dakika izleyip Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sondaj alanı olarak ilan ettiği 7’inci parsele doğru hareket ettiği bilgisini paylaşmıştı. Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de, “Konuyla ilgili bilgimiz var ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunuyoruz” demişti.