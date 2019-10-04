Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kıbrıs Cumhuriyeti’nden bir ‘sondaj’ çıkışı daha: Egemenliğimiz ihlal ediliyor

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye’nin Lefkoşa’nın offshore hidrokarbon aramaları için lisans verdiği bir bölgedeki sondaj çalışmalarının, egemenlik hakkına karşı ihlallerin artarak sürdüğüne işaret ettiğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinin İtalyan ve Fransız şirketlerine arama hakkı verdiği Kıbrıs’ın güneyine petrol ve doğalgaz sondaj çalışması yürütüyor.

Reklam

Yavuz adlı sondaj gemisi, Kıbrıs’ın yaklaşık 51 deniz mili güneybatısında.

Geminin yeniden Doğu Akdeniz’e açılması Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından yakından takip ediliyor.

Medya da geminin güzergahını dakika dakika izleyip Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sondaj alanı olarak ilan ettiği 7’inci parsele doğru hareket ettiği bilgisini paylaşmıştı. Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de, “Konuyla ilgili bilgimiz var ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunuyoruz” demişti.

Reklam

‘Yavuz’ sondaj gemisinin yeniden Doğu Akdeniz’e açılmasına Kıbrıs Cumhuriyeti’nden tepki

Yavuz sondaj gemisi, Magusa açıklarında

AB’nin Türkiye’ye ‘sondaj yaptırımı’nda taslak metin ortaya çıktı

SON HABERLER

Saraçhane’de 100 gün

İstanbul’un yerel yönetiminin patronu olmak için aday olduğunda kent halkının sadece yüzde 16’sı onu tanıyordu. İki seçim geçirdi. 23 Haziran’daki ikinci seçimde rakibi Binali Yıldırım’a 806 bin fark attı. Binlerce kişinin Saraçhane’yi doldurduğu 27 Haziran’da ceketi çıkarıp göreve başladı. İBB’nin CHP’li başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün, Saraçhane’deki 100’üncü günü…

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...