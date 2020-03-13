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Yaramazlara biraz batar!

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde ‘corona’ vakası 14’e çıktı

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığından etkilenen kişi sayısı 14’e yükseldi.

Fotoğraf: DHA

Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’nde dört kişide yapılan testler pozitif çıktı. Bunlardan ikisi Yunanistan’ın başkenti Atina’dan gelirken, diğer ikisi ise bu kişilerle temas ettiği için Covid-19’a yakalandı.

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Hükümet insanların toplu olarak bulunacağı alanlarda sınırlamalar getirdi. Kumarhanelere ve eğlence merkezlerine çalışanlarla birlikte giriş yapacak kişi sayısı 75 olarak sınırlandırıldı. Kumarhanelerdeki masa oyunları ise yasaklandı.

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