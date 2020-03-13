Kıbrıs Cumhuriyeti’nde ‘corona’ vakası 14’e çıktı

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığından etkilenen kişi sayısı 14’e yükseldi.

Fotoğraf: DHA

Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’nde dört kişide yapılan testler pozitif çıktı. Bunlardan ikisi Yunanistan’ın başkenti Atina’dan gelirken, diğer ikisi ise bu kişilerle temas ettiği için Covid-19’a yakalandı.

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Hükümet insanların toplu olarak bulunacağı alanlarda sınırlamalar getirdi. Kumarhanelere ve eğlence merkezlerine çalışanlarla birlikte giriş yapacak kişi sayısı 75 olarak sınırlandırıldı. Kumarhanelerdeki masa oyunları ise yasaklandı.

KKTC’de beş ‘corona’ vakası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise bugün itibarıyla vaka sayısı beşe yükseldi.