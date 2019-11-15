Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kıbrıs Cumhuriyeti: Türkiye sondajla uluslararası hukuku ihlal ediyor

Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi, Türkiye’yi Kıbrıs adasında petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri yürüterek uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinin İtalyan ve Fransız şirketlerine arama hakkı verdiği Kıbrıs’ın güneyinde petrol ve doğalgaz sondaj çalışması yürütüyor.

Reklam

Yönetimden yapılan açıklamada, “Türkiye’nin yeni bir AB yaptırım çerçevesinin yürürlüğe girdiği gün açıkladığı bu yeni yasadışı eylemleri, uluslararası ve Avrupa hukukuna yönelik aşırı ve kışkırtıcı bir ihlalin göstergesi” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bugün, Fatih Sondaj gemisinin dün Karpaz Burnu’nun güneyindeki yeni faaliyetine başladığını açıklamıştı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nden bir ‘sondaj’ çıkışı daha: Egemenliğimiz ihlal ediliyor

‘Yavuz’ sondaj gemisinin yeniden Doğu Akdeniz’e açılmasına Kıbrıs Cumhuriyeti’nden tepki

Yavuz sondaj gemisi, Magusa açıklarında

AB’nin Türkiye’ye ‘sondaj yaptırımı’nda taslak metin ortaya çıktı

SON HABERLER

Park halindeki belediye otobüsü yandı

Esenyurt’ta park halindeki belediye otobüsü alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...