Kıbrıs Cumhuriyeti: Türkiye sondajla uluslararası hukuku ihlal ediyor

Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi, Türkiye’yi Kıbrıs adasında petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri yürüterek uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinin İtalyan ve Fransız şirketlerine arama hakkı verdiği Kıbrıs’ın güneyinde petrol ve doğalgaz sondaj çalışması yürütüyor.

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Yönetimden yapılan açıklamada, “Türkiye’nin yeni bir AB yaptırım çerçevesinin yürürlüğe girdiği gün açıkladığı bu yeni yasadışı eylemleri, uluslararası ve Avrupa hukukuna yönelik aşırı ve kışkırtıcı bir ihlalin göstergesi” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bugün, Fatih Sondaj gemisinin dün Karpaz Burnu’nun güneyindeki yeni faaliyetine başladığını açıklamıştı.