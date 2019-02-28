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Yaramazlara biraz batar!

Kıbrıs Cumhuriyeti duyurdu: Bölgedeki en büyük doğalgaz rezervi keşfedildi

Kıbrıs Cumhuriyeti adına Kıbrıs Adası’nın güneybatısında gaz arama faaliyetlerini gerçekleştiren şirketler şu ana kadarki en büyük doğalgaz rezervini keşfettiklerini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bugün bulunan rezervin ticari değerinin şu ana kadar keşfedilen yataklar arasında potansiyel olarak en büyüğüne sahip olduğu tahmin ediliyor.

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Keşfin yapıldığı alan Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesine (MEB) girmese de Ankara, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin KKTC’nin dâhil olmadığı tek taraflı eylemi nedeniyle sondaj çalışmalarına karşı çıkıyor.

Kıbrıslı Rumlar ise sürdürdükleri doğal gaz arama faaliyetlerini egemenlik hakkı olarak görüyor ve olası bir ekonomik kazancın ada birleştikten sonra tüm Kıbrıslılara adilane bir şekilde paylaştırılacağını savunuyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek taraflı ilan ettiği MEB’de KKTC’yi dahil etmeyerek yaptığı sondajlar Ankara ile sürekli gerginlik nedeni oluştururken Kuzey ile Güney Kıbrıs arasındaki müzakereleri de olumsuz etkiliyor.

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Şirket sondaj çalışmalarına devam etmeyi planlıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti adına Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmaları yürüten ExxonMobil şirketi ve Katar devletine bağlı ortağı Qatar Petroleum bölgede şu ana kadarki en büyük rezervi keşfettiğini açıkladı.

Açıklama Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Yorgos Lakkopotis ile Exxon Mobil Başkan Yardımcısı Tristan Aspray’ın Lefkoşa’da düzenlediği basın toplantısında yapıldı.

DW’nin haberine göre, Lakkotripis, sondaj çalışmaları neticesinde yapılan keşfin 5 ila 8 trilyon fit küp (141 ila 226 milyar metreküp) civarında olduğunu bildirdi.

2011’den beri bölgede sondaj çalışmaları yürüten ExxonMobil, bu alanda bugüne kadarki en büyük rezervi keşfetmenin yanı sıra, havzanın tüm dünya çapında son iki yılda keşfedilen en büyük üçüncü doğalgaz rezervi olduğuna dikkat çekti. Şirketin önümüzdeki yıl sondaj çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

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