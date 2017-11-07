Kıbrıs Cumhuriyeti doğalgaz aramak için Total ve Eni’yle anlaştı

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, Fransız Total ve İtalyan Eni enerji şirketlerinin bu yılın sonu ya da 2018 başında ada açıklarında bir blokta ortaklaşa doğalgaz aramaya başlayacaklarını söyledi.

KKTC ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında gerginliğe yol açan Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmalarında Türk tarafının doğalgaz bulduğu ileri sürülmüştü.

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Resmi bir ziyaret için Paris’e giden Anastasiades pazar günü Total CEO’su Patrick Pouyanne’le, dün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la bir araya geldi.

Anastasiades Le Figaro gazetesine, Pouyanne’ın kendisine, iki şirketin denizdeki 11 sayılı bloktan iyi sonuçlar alamamış olmamasına rağmen, altı numaralı blokta çalışmaya devam edeceklerini söylediğini belirtti.

Anastasiades, “Evet, (11 numaralı blok) miktar bakımından hayal kırıklığı yarattı ancak bundan sonraki çalışmalar için veriler çok umut verici. Veriler Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinde Mısır’daki Zohr sahasının uzantısında hidrokarbon bulunduğunu teyit ediyor” dedi.

Eni, 2016 Aralık ayından altı numaralı bloğun işletme hakkını, Total ile yüzde 50 ortaklık koşuluyla almıştı.

Total, işletmecisi olduğu 11 numaralı bloğun işletmesini ise, yüzde 50 pay karşılığında Eni’ye vermişti.

Türk tarafı doğalgaz buldu iddiası

Son olarak, Rum gazetesi Filelefteros, Türkiye’ye ait Barbaros Haryreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi’nin Karpaz açıklarında bir doğal gaz yatağı bulunduğunu yazmıştı.

Gazete, geminin ayrıntılı haritalar çıkardığını, sondaj gemisinin 2018’in ilk aylarında doğalgaz bulunan bölgeye geleceğini de belirtmişti.

Enerji Bakanı Berat Albayrak da bir süre önce Türkiye’nin kendisine ait sondaj gemisiyle Doğu Akdeniz’de sondaj yapacağını açıklamıştı.