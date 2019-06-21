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Yaramazlara biraz batar!

Kibar Holding’in yönetim kurulu üyesi Aysun Kibar dolandırıldı

ALİ ÇİÇEK

Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden Kibar Holding’in yönetim kurulu üyesi Aysun Kibar dolandırıldı. Britanya ve İtalya vatandaşlığının yanısıra Londra’da ev alımı için anlaştığı birine TL karşılığı 15 milyon lirayı bulan 2 milyon sterlin gönderen Kibar, vaatleri yerine gelmeyip parasını da geri alamayınca Britanya’da dava açıp kazandı; Türkiye’deki iki gayrimenkul için haciz kararı aldırdı.

Yarım asırlık Kibar Holding’in ikinci kuşak temsilcisi Aysun Kibar, 500 milyon dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin 100 ismi arasında yer alıyor.

Kibar bundan üç yıl önce, kendisi ve çocukları için Britanya ve İtalya vatandaşlığı ve Londra’da ev almak istedi. Kibar uzun süredir tanıdığı arkadaşı H. el Tamimi aracılığıyla eşi Tamim el Tamimi’yle tanıştı. Aynı zamanda Britanya vatandaşı olan el Tamimi, Kibar’a ihtiyacı olan konularda her türlü yardımda bulunabileceğini söyledi

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Beş ay için ödeme yaptı

Taraflar yapılacak işler ve ödenecek para konusunda tüm detayları konuştu. Kayıtlara göre Kibar, el Tamimi’ye ilk ödemeyi 26 Nisan 2016 günü 75 bin sterlin olarak yaptı. Son ödeme ise 28 Eylül 2016’da 1,5 milyon sterlin olarak yapıldı. Beş ay içinde toplam beş seferde gönderilen paranın tutarı 2 milyon 5 bin sterlini buldu.

Ancak, el Tamimi vaatlerini yerine getirmedi. Bunun üzerine Kibar dava açtı. 

Dava Kibar lehine sonuçlandı. Mahkeme, el Tamimi’nin, Kibar’ın gönderdiği 2 milyon 5 bin sterlinin yanısıra, 30 bin sterlin cezayı, yüzde 8 faiz uygulanarak ödemesine karar verdi.

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İki gayrimenkule haciz

Britanya mahkemesinin 21 Kasım 2017 tarihli kararından kısa süre önce Kibar, avukatları aracılığıyla Türkiye’de de hukuki süreç başlattı. 

Dava kapsamında İstanbul Anadolu 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, el Tamimi’nin, Bodrum ve Milas’taki iki gayrimenkulü ve bir bankadaki parasına haciz koydu.

Kibar, ikinci bir davayı ise İstanbul Anadolu 27. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtı. Dava, Britanya mahkemesinin verdiği kararın Türkiye’de de aynen tanınmasını amaçlıyordu.

Ancak mahkeme, tüm araştırmalara rağmen el Tamimi’nin izine ulaşamadı. Geçen yıl açılan davanın son duruşması geçen mayıs ayında yapıldı.

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