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KHK’yla kapatılan Mardin Süryani Birliği Derneği’nin başkanı ‘PKK üyeliği’ iddiasıyla gözaltında

 

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan Mardin Süryani Birliği Derneği’nin eski başkanı Yuhanna Aktaş, ‘PKK üyeliği’ iddiasıyla gözaltına alındı.

Fotoğraf: @juhannes_levy

Mardin başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması kapsamında, Aktaş’ın evine operasyon düzenleyen polis, arama yaptı.

Bazı belge ve dokümanlara el koyan polis, Aktaş’ı da ‘PKK üyeliği’ iddiasıyla gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasında gizlilik kararı olduğu için avukatı ile de görüştürülmeyen Aktaş’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Aktaş aynı zamanda Midyat Turabidin Metropoliti Samuel Aktaş’ın yeğeni.

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