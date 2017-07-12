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KHK’yla ihraç edilen sosyolog Saçılık kararlı: Mutlaka işe döneceğim

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OHAL sonrası çıkarılan KHK’yla işinden ihraç edilen ve her gün Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde eylem yapan sosyolog Veli Saçılık, “Ses çıkardığımız için birdenbire örgüt üyesi olduk. Bu sürecin sonucunda mutlaka işe döneceğim” dedi.

Fotoğraf: Burcu Karakaş

KHK’yla ihraç edilen Saçılık, işlerine iade edilme talebiyle yaptıkları açlık grevlerinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya destek olmak için her gün Ankara’da Yüksel Caddesi’nde eylem yapıyor.

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Saçlık hakkında son olarak ‘ev hapsi’ cezası verildi.

Saçılık, DW Türkçe’den Burcu Karakaş’a konuştu.

2000 yılında kolunun koptuğu Burdur Cezaevi’nden çıktıktan sonra altı yıl işsiz kaldığını, daha sonra yargılandığı davadan beraat edince KPSS’ye girdiğini ve sekiz yıl nüfus müdürlüğünde çalıştığını belirten Saçılık, Açıköğretim’de sosyoloji bölümünü bitirip yeniden KPSS’ye girdiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü’ne sosyolog olarak atandıktan sonra tayinini Ankara’ya alan Saçılık’ın 10 yılını verdiği devlet memurluğu görevi, geçen kasım ayında bir KHK’yla son buldu: “Büyük bir emekle işe girdim, işe iade inadım da bundan. O kadar alakasız insanlar ihraç ediliyordu ki, bu fırsatı kaçırmazlar diye düşündüm. Ben de iyi muhalifim.”

Çok çalıştığı ve herkes tarafından sevildiği işinden atılmanın çok ağırına gittiğini anlatan Saçılık, herhangi bir bağlantısı olmamasına karşın ‘FETÖ’yle ilişkilendirilmesine öfkelendiğini belirterek “İdeolojik olarak yakınlığım olmayan bir örgüt üyeliği ile suçlanıyorum” dedi.

‘Mutlaka işime döneceğim’

Bu rahatsızlık ve öfkeyle kendisi gibi işinden edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek olduğunu kaydeden sosyolog şöyle devam etti: “İlk gün çok kötü saldırdılar. Şiddet gördük. Araca bindirildiğimde yüzüm şişmişti. Polisin biri kelepçelemeye çalışıyor, sağ elimi bulamıyor. Nuriye’ye ‘Her gün bu işkenceye nasıl dayanıyorsunuz?’ diye sordum. Sonra her gün ben de maruz kalmaya başladım.”

Baskıların nedeninin eylemlerinin ses getirmesi olduğunu belirten ve “Ses çıkardığımız için birdenbire örgüt üyesi olduk” diyen Saçılık şunları söyledi: “Eski hükümet kolumu koparttı, yenisi kopan kolumun omzunu kırdı. Hayatımın hiçbir döneminde şiddet eylemi içerisinde olmadım. Kimseden ayrıcalık istemedim. Yasa dışı bir şekilde atıldığım işimi geri istiyorum. Anayasal haklarımı istiyorum. Bir keyfiyetle karşı karşıyayız. Bu sürecin sonucunda mutlaka işe döneceğim.”

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