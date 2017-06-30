KHK’yla ihraç edilen Prof. Kaboğlu: Türkiye’de üniversite benim için bitmiştir

KHK’yla Marmara Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilen Türkiye’nin en deneyimli hukuk profesörlerinden İbrahim Kaboğlu, “Türkiye’de üniversite benim için bitmiştir. Kırgınlık yok, çünkü karşımda ‘üç maymun’ dışında kırgınlık duyabileceğim bir muhatap yok” dedi.

Türkiye’nin en önemli anayasa uzmanlarından Kaboğlu, Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı başkanıyken 7 Şubat’ta yayınlanan KHK’yla ihraç edilmişti.

Kaboğlu, “Öğrencilerimize eleştirel düşünceyi öğrettik. 7 Şubat akşamında yayınlanan KHK öğrettiğimiz bütün bilgileri sıfırladı” demişti.

Kaboğlu, Cumhuriyet’ten Hilal Köse’ye konuştu.

İhraç edildikten sonra ‘kendine üzülecek zamanının olmadığını‘ belirten usta hukukçu, “Kızım Uluslararası İlişkiler ve AB mezunuydu. Sonra psikolojiye girdi. Atılınca, ‘Sana daha fazla yük olmayayım’ dedi. 15 Şubat’ta fakülteden ayrıldı. 25 Şubat’ta annemi kaybettim” diye konuştu.

‘Üç maymun dışında muhatap yok’

Hukuki olarak hakkını sonuna kadar arayacağını ancak üniversiteye dönmeyeceğini belirten Kaboğlu şunları söyledi: “Türkiye’de üniversite benim için bitmiştir. Onurlu ölüm hakkını, Türkiye’de geliştiren bir kişinin, öğrencileriyle onurlu biçimde vedalaşamamış, onurlu bir şekilde emekli olamamış olması ve bu şekilde bir gece yarısı üniversiteden uzaklaştırılması son derece haysiyet kırıcı. Kırgınlık yok çünkü karşımda kırgınlık duyabileceğim bir muhatap yok; ‘üç maymun’ dışında.”

Üniversitede görev yaparken yayın yaptığını, yurt dışına gittiğini ve anayasa toplantıları düzenlediğini kaydeden Kaboğlu, bu birikimi topluma daha çok aktarmanın gerektiğini belirtti: “Öğrenciler zaten imzalarıma, konferanslarıma geliyorlar. Toplumu bilgilendirmeye çalışmanın daha yararlı olacağını düşünüyorum. Toplum bilgilendiği ölçüde bu haksızlıklar daha da açığa çıkacaktır. Ak Parti seçmenleri bilgilendirilmiş olsalardı, bu kadar ‘Evet’ demeyeceklerdi.”

Cemil Çiçek aramış

Kendisinden daha çok mağdur olanlar olduğunu belirten akademisyen, “Benim beş, altı ay maaşsız kalmam o kadar da önemli değil. Benim tanınmışlığım bir etki yarattı ama… Arayanlardan biri de Cemil Çiçek’ti. ‘Geçmiş olsun’ dedi. ‘Bu şuna benziyor’ dedim; ‘Kurşunlarsınız, bütün şarjörü boşaltırsınız, hızınızı alamazsınız cesedi tekmelersiniz, daha da tatmin olmazsınız cesedi sürüklersiniz.’”

Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘Kurunun yanında yaş da yanıyor’ sözlerini hatırlatan Kaboğlu şöyle devam etti: “Çok önemli bir itiraftır bu. Bunu söylüyor ama gereğini yapmıyor. Komisyona başvursunlar diyorsun, komisyonu işletmiyorsun. Anayasa Mahkemesi, tedbir talebimizi ‘yaşam hakları tehlikede değil’ diye reddetti. Bunu neye dayanarak söylüyor. Sürekli hedef gösterildik. ‘Terörist oldukları için attık’ dediler.”