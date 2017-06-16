Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

KHK’yla ihraç edilen mimar 100 gündür eylemde: Mutlaka yeneceğiz


 

Düzce’de OHAL kapsamında çıkarılan KHK’yla ihraç edilen mimar Alev Şahin 100 gündür eylem yapıyor.

Fotoğraf: DHA

Şahin, 2011’den beri çalıştığı çevre ve şehircilik il müdürlüğünden 6 Ocak’ta yayınlanan KHK’yla ihraç edildi.

Şahin’in 30 Ocak’ta kentin işlek bölgelerinden olan Spor Sokak’ta başlattığı oturma eylemi bugün 100’üncü gününde. Mimar her gün buraya gelerek 13.00-18.00 saatlerinde işine iade edilme talebiyle eylem yapıyor.

‘Hikayemiz…’

DHA’ya konuşan Şahin, ‘haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı işlerini ve ekmeklerini geri isteme talebiyle’ Ankara’da, İstanbul’da, Malatya’da, Bodrum’da ve Aydın’da eylemler yapıldığını söyledi.

“Direnişlerimiz aylar, mevsimler devirdi ancak bizler vazgeçmiyoruz” diyen Şahin, “Hikayemiz” diyerek şunu anlattı: “Bir tavşan ve tazı hikayesi vardır. Tazı, tavşanı kovalar. Ancak bir türlü yakalayamaz. Seslenir ona der ki; ‘Senden çok daha güçlü bacaklarım var. Kaslarım senden çok güçlü. Senden hızlı koşuyorum. Ben tazıyım. Bir küçücük tavşanı neden yakalayamıyorum?’ Tavşan durur ve cevap verir: ‘Çünkü sen iki kemik peşinde koşuyorsun. Ben ise yaşamak için koşuyorum.’

Şahin, şöyle devam etti: “İşte bizler, yaşamak için koşanlar, iki kemik peşinde koşanları mutlaka yeneceğiz. Onların bizi yakalaması mümkün değil. İki kemik için koşanların, yaşamak için koşanlara yaklaşması mümkün değil.”

Şahin’e destek veren tiyatrocu Mehmet Esatoğlu da tek kişilik oyun sergiledi.

SON HABERLER

Akşam Postası / 16 Haziran 2017

CHP’nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ ikinci gününde devam etti.

Ayrıntı’dan Ankara Üniversitesi’ne: İbiş’ten ödül almak, utanç getirir

Düzenlediği roman ve öykü ödülünün duyurusu konusunda yardım için, Ayrıntı Yayınları bünyesindeki Ayrıntı Dergi’den katılım ve destek isteyen Ankara Üniversitesi’ne yayınevinden yanıt geldi: “Yazarlarımızın Erkan İbiş’ten ödül almasının bize prestij değil utanç getireceğini düşünüyoruz.”

Topbaş’ın damadı için tutuklama kararı

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanıp sağlık sorunları gerekçesiyle salıverilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...