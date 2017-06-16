KHK’yla ihraç edilen mimar 100 gündür eylemde: Mutlaka yeneceğiz

Düzce’de OHAL kapsamında çıkarılan KHK’yla ihraç edilen mimar Alev Şahin 100 gündür eylem yapıyor.

Şahin, 2011’den beri çalıştığı çevre ve şehircilik il müdürlüğünden 6 Ocak’ta yayınlanan KHK’yla ihraç edildi.

Şahin’in 30 Ocak’ta kentin işlek bölgelerinden olan Spor Sokak’ta başlattığı oturma eylemi bugün 100’üncü gününde. Mimar her gün buraya gelerek 13.00-18.00 saatlerinde işine iade edilme talebiyle eylem yapıyor.

‘Hikayemiz…’

DHA’ya konuşan Şahin, ‘haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı işlerini ve ekmeklerini geri isteme talebiyle’ Ankara’da, İstanbul’da, Malatya’da, Bodrum’da ve Aydın’da eylemler yapıldığını söyledi.

“Direnişlerimiz aylar, mevsimler devirdi ancak bizler vazgeçmiyoruz” diyen Şahin, “Hikayemiz” diyerek şunu anlattı: “Bir tavşan ve tazı hikayesi vardır. Tazı, tavşanı kovalar. Ancak bir türlü yakalayamaz. Seslenir ona der ki; ‘Senden çok daha güçlü bacaklarım var. Kaslarım senden çok güçlü. Senden hızlı koşuyorum. Ben tazıyım. Bir küçücük tavşanı neden yakalayamıyorum?’ Tavşan durur ve cevap verir: ‘Çünkü sen iki kemik peşinde koşuyorsun. Ben ise yaşamak için koşuyorum.’“

Şahin, şöyle devam etti: “İşte bizler, yaşamak için koşanlar, iki kemik peşinde koşanları mutlaka yeneceğiz. Onların bizi yakalaması mümkün değil. İki kemik için koşanların, yaşamak için koşanlara yaklaşması mümkün değil.”

Şahin’e destek veren tiyatrocu Mehmet Esatoğlu da tek kişilik oyun sergiledi.