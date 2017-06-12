KHK’yla ihraç davasını reddeden AİHM, OHAL Komisyonu’nu adres gösterdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen bir öğretmenin açtığı davayı reddederek, OHAL Komisyonu’nu adres gösterdi.

1 Eylül 2016’da yayımlanan 672 Sayılı KHK ile görevinden uzaklaştırılan Erzurum’daki 1071 Malazgirt İlköğretim Okulu öğretmeni Gökhan Köksal’ın başvurusunu reddetti.

Oy birliğiyle karar alanan AİHM, Köksal’ın iç hukuk yollarını tükemediğini altını çizerek, OHAL Komisyonu’na başvurabileceğini belirtti.

AİHM’in bu kararının, Türkiye’den yapılan benzer başvurularda da geçerli olabileceği belirtiliyor.

Ancak OHAL Komisyonu kağıt üzerinde kurulmuş olsa da henüz fiili bir adımı bulunmuyor.