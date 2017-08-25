KHK’yla göreve iade edilen AKP’li vekilin kızı işine dönmüyor

AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, son KHK’yla işine iade edilen kızı Betül Samani Gökay’ın istifa ettiğini ve görevine başlamayacağını duyurdu.

14 Temmuz’da 692 sayılı KHK’yla 7 bin 375 kamu çalışanı ihraç edilmişti. İhraç edilenlerin arasında, AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani’nin kızı mimar Betül Samani Gökay’ın da bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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Vekil Samani, Ankara büyükşehir belediyesinde çalışan kızının ‘bir yanlışlık sonucu’ ihraç edildiğini savunmuş, kızının adına otomobil alınması için Bank Asya’da bir günlük para yattığını, bunun dışında bir işlemi olmadığını söylemişti.

Bugün çıkan KHK’yla mimar Betül Samani Gökay, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevine iade edilmişti.

‘Maddi olarak kazanacağımız bir şey yoktu’

İhraç için daha önce yanlışlık ifadesini kullandığını hatırlatan AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, yeni KHK’yla bu düşüncesinin doğrulandığını savundu.

Samani şöyle devam etti: “Bugüne kadar açığa alınanlardan 35 bin kişi görevine döndü. Son KHK ile de öyle. Bunların içinde benim kızım da var. İstifa etmişti, göreve başlamayacak. Mesele göreve başlama meselesi değil zaten. Maddi olarak kazanacağımız bir şey yoktu. Bizim için önemli olan, durumun öyle olmadığıydı.”