KHK’yla el altından İşsizlik Fonu’na ‘tırpan’: İstihdamı da çalışan işçi ödeyecek

Hükümet, akademiyi çölleştiren kanun hükmünde kararnamelerle, kötü giden ekonomiye de sessiz sedasız çözüm bulma arayışına girdi.

Cumhuriyet’ten Pelin Ünker’in haberine göre, 330 akademisyenin ihraç edilmesi gündemdeyken dün Resmi Gazete’de yayımlanan 687 sayılı KHK’da yıl sonuna kadar işe alınacak her kişi için, İşsizlik Fonu’ndan şirketlere günlük 22 lira 22 kuruş ödeme yapılması kararlaştırıldı. Böylece işveren, kendi istihdam artışını işsizlik parasıyla sağlayacak.

İşverenin bu parayı alabilmesi, İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından 1 Şubat – 31 Aralık 2017 arasında işçi alımı yapan özel sektör işverenleri için geçerli. İşe alınacak her sigortalı işçi için aylık prim ödeme gün sayısı 22.22 TL ile çarpılarak bulunacak tutar işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri primlerden düşülecek.

Bu durumda İşsizlik Fonu’nda 2002’den bu yana biriken 103.2 milyar lira da aşama aşama eriyecek. İşsizlere bugüne kadar 14 milyar TL ödeme yapıldı. 2016’da verilen işsizlik maaşı 3.69 milyar TL oldu.

KHK’dan önce her işverenden ayda yüzde 2, çalışanlardan yüzde 1 İşsizlik Fonu’na katkı kesintisi yapıyordu. Devlet de yüzde 1 oranında katkı sağlıyordu. Geçen yılın ikinci yarısında 1307.6 lira olan en yüksek işsizlik maaşı, bu yıl itibarıyla 1421 TL olurken, en düşük işsizlik maaşı da 653.8’den 710 TL’ye çıkarıldı.