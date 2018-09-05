KHK’yla atılan mimarın sokaktaki sergisine ‘kaldırım işgali’nden ceza

Düzce’de çevre ve şehircilik il müdürlüğündeki görevinden KHK’yla ihraç edilen mimar Alev Şahin’in sokakta düzenlediği karikatür sergisine ‘kaldırım işgali’ denerek para cezası kesildi.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre Şahin, yurttan ve yurt dışından gönderilen karikatür ve resimlerden oluşan bir sergi açtı.

Reklam

Şahin, araçların girmemesi için konulan dubaların üzerine 3 metrelik çıta yerleştirerek aralarına kırmızı kurdele gerdiğini, kırmızı kurdelelere mandalla resim ve karikatürleri astığını ifade etti.

“Hem şık oldu hem de sokakta bir sergi tasarımı yaratmış oldum” diyen mimar, zabıtanın saat 16:30’da sergi alanına gelerek ceza yazdığını kaydetti.

Reklam

Ramazan karşılaştırması

Şahin, cezaya şöyle tepki gösterdi: “Ramazan’da 100 kişi burada iftar yaptı, onlara niye ceza kesilmedi? ‘Niçin bugün böyle bir tavır gerçekleştiriliyor’ diye sordum. Belediyenin değil kendisinin rahatsızlık duyduğunu söyledi. Bu kaldırıma lüks araçlar park edildiğinde kimsenin ceza kestiğini görmedim. Cezadan sonra yanıma halktan insanlar birikti, ‘Kaldırım öyle değil böyle işgal edilir’ diyerek akşam yaptığım açıklamaya katıldı.”

‘Yıldıramazlar’

Mimar, zabıtanın rahatsız olmadığını, talimatla ceza kesildiğini düşündüğünü dile getirerek şunları kaydetti: “Bundan çıkar sağlayan esnafa değil de işini kaybetmiş bir emekçiye ceza kesenler emek düşmanıdır. Korksunlar, halklaştı direnişimiz. İyi, güzele ve doğruya düşmanlar. Burada yer sofrası da kursak, piknik de yapsak kalabalık oluyoruz. Direnişim halklaştı. Gözaltılarla, para cezalarıyla beni yıldıramazlar. Ben ekmek kavgası diyerek yola çıktım. Bu yoldan dönmeyeceğim. Ya işimi geri verecekler ya işimi geri verecekler.”

Şahin, dört gün Düzce’de, üç gün Ankara’da eylem yapıyor.