KHK’yla atılan KESK üyeleri işsizlik ödeneği için başvurdu, polis biber gazıyla ‘karşıladı’

İŞKUR’un Ankara’daki il müdürlüğüne giderek işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmak isteyen KESK üyelerine polis biber gazıyla karşılık verdi.
KESK, İŞKUR dahil kamu kurumlarından kanun hükmünde kararnamelerle işten çıkarılan üyeleriyle birlikte, İŞKUR il müdürlüğüne gitti.
Burada işsizlik ödeneği için başvurmak isteyen yurttaşlar karşılarında polisi buldu. Polis kimseyi içeriye almazken, girmek isteyenlere biber gazı sıktı.
Tartışmanın ardından yurttaşların içeri girerek ödenek için başvurmasına izin verildi.
Bina önünde KESK Ankara Şubeler Platformu adına konuşan Rona Temelli, işsizlikle mücadele etmesi gereken İŞKUR’daki her 100 çalışandan dördünün işsiz olduğunu söyledi.
Temelli, ihraç edilen 102 bin 143 kişiye de İŞKUR’a başvurma çağrısı yaparak KHK’yla emeklerinin çalınmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.