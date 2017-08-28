KHK’yla açığa alınıp dönen öğretmenlere tayin: Eğitim-Sen ‘Sürgün’ dedi

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Diyarbakır’da KHK’yla ihraç edilip daha sonra görevlerine dönen öğretmenlerden 264’ünün il dışına tayin edilmesi Eğitim-Sen’i kızdırdı.

Kentte yaklaşık 4 bin 400 öğretmen KHK’yla açığa alındı, bunlardan 180’i ihraç edildi.

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Geriye kalan öğretmenlerse işlerine döndü. Ancak görevlerine iade edilen ve haklarında soruşturma sürdüğü belirtilen Eğitim-sen üyesi 264 öğretmen, bakanlıkça yapılan zorunlu yer değişikliği nedeniyle il dışına gönderildi.

Karar öğretmenlere tebliğ edilirken, Eğitim-Sen tayinlere tepki gösterdi: “Açığa aldınız, ihraç ettiniz, tutukladınız. Yetmedi şimdi de sürgün ediyorsunuz. Yılmayacağız, direneceğiz ve kazanacağız.”

CHP’den de itiraz

Öte yandan Dersim’de de göreve iade edilen öğretmenlerden 62’si başka kentlere tayin edildi.

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol şunları söyledi: “Tunceli, Türkiye’de eğitimde marka olmuş ve Türkiye’de eğitim alanında bir numara konumundadır. Eğitimi bu seviyeye getiren öğretmenlerin başka illere zorunlu olarak tayin edilmesi asla kabul edilemez. Sayın milli eğitim bakanından rica ediyoruz ve bu tayinlerin derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Tunceli halkı Türkiye’de FETÖ karşıtı ilk mitingi yapmış, FETÖ’nün Tunceli’de eğitimden elini çekmesini istemiş, cumhuriyete ve laikliğe bağlı eğitim sistemi istemiş bir kenttir. Bu nedenle bu tayinlerin durdurulması için gereğini yapmasını istiyoruz.”