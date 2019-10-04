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Yaramazlara biraz batar!

KHK’lıların Ankara’daki buluşmasına valilik yasağı

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen kamu çalışanlarının 5-6 Ekim tarihlerinde Ankara’da gerçekleştireceği ‘KHK’lılar Büyük Buluşması’ valilik tarafından yasaklandı.

Fotoğraf: HDP

Evrensel’in haberine göre etkinliğin düzenleyicileri arasında yer alan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında yasağa tepki gösterdi: “Bütün izinleri alınmış etkinliği ‘Yasakladım, oldu, bitti’ deniyor. Bu durum bizim KHK zulmü konusunda ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor.” 

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Yasaklama kararının anayasaya aykırı olduğunu savunan Gergerlioğlu, İdare Mahkemesi’ne giderek haklarını arayacaklarını vurguladı: “Güneşin aydınlığından korkanlar bu etkinliği yasaklamıştır. KHK zulmü bitecek, bu zulmü yapanlar da tarihten silinecektir”.

Fotoğraf: Cumhuriyet

İhraç edilen kamu çalışanlarının yanısıra, Cumartesi Anneleri, KHK ile kapatılan Gündem Çocuk Derneği ve yerine kayyım atanan eski Van belediye eş başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın da katılacağı etkinliğin düzenleneceği Çankaya ilçesinde yer alan Yılmaz Güney Sahnesi Müdürlüğü’ne valilik tarafından gönderilen yazıda etkinliğin ‘5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yasaklandığı’ bildirildi.

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