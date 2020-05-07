‘KHK’lılar oy kullanmasın; İstanbul seçimi tekrarlansın’ diyenlerdendi: Danıştay başkanlığına Zeki Yiğit seçildi

Danıştay başkanlığına, görev süresi dolan Zerrin Güngör’ün yerine 8’inci Daire üyesi Zeki Yiğit seçildi.

Fotoğraf: DHA

Yaş haddinden 20 Mart’ta emekli olan Güngör’ün yerine başkanlık için genel kurulda dün yapılan seçimden sonuç alınamayınca oylama bugün devam edildi.

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Seçimde, 3’üncü Daire Başkanı Mehmet Ali Samur, 10’uncu Daire üyesi Nizamettin Kalaman, 8’inci Daire üyesi Zeki Yiğit, 5’inci Daire Başkanı Fethi Aslan ve 4’üncü Daire Başkanı Enver Kaya yarıştı.

Seçim sonunda, 65 oy alan Zeki Yiğit, Danıştay’ın yeni başkanı oldu.

İstanbul seçimlerinin tekrarlanması yönünde oy kullanmıştı

Yiğit, 3 Mart 2011’de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçildi. 2013 yılında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi oldu.

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Yiğit, 2019 İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin tekrarlanması yönünde oy kullanan yedi üyeden biriydi.

Yiğit ayrıca AKP’nin İstanbul seçimlerinde kamudan ihraç edilenlerin (KHK’lılar) oy kullanmasına ilişkin itirazının YSK’da ikiye karşı dokuz oyla reddedilmesinde kabul oyu veren iki üyeden biriydi.