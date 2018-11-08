KHK’lı ve atanmayan doktorlar: Senin bütün hayalin doktor olmak ama izin vermiyorlar

Yasa tasarısı kabul edilirse zorunlu hizmet süresince hiçbir hastanede çalışamayacak olan, güvenlik soruşturması nedeniyle mesleğe alınmayan doktorlar yaşadıkları süreci anlattı.

Tasarıya göre, KHK ile ihraç edilen doktorlar da artık SGK ve anlaşmalı özel hastanelerde de çalışamayacak.

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BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk’ün haberine göre, hali hazırda güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan yaklaşık 400 hekim bulunuyor. Yaklaşık 1200 hekim ise şu an zorunlu kamu görevine başlamadan önce güvenlik soruşturmasının sonucunu bekliyor.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra 3 bin 342 hekim KHK ile kamudan ihraç edildi.

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AKP’nin yasa tasarısı

AKP’nin Meclis’e sunduğu yasa tasarısında yer alan maddeye göre bir doktor ya da diş hekimi, eğer soruşturmayı geçip mesleğe başlayamadıysa, zorunlu hizmet süresini beklemesinin ardından SGK anlaşmalı hastanelerde ve muayenehanelerde çalışabilecek. Ancak KHK’yla kamudan ihraç edilenler için bu hak tanınmadı.

Zorunlu hizmet süresini doldurduktan sonra sadece özel hastanelerde çalışabilecek doktorların yazdıkları tıbbi raporların adli geçerliliği de olmayacak.

Güvenlik soruşturmalarında elde edilen sonuçlar hukuki delil niteliği taşımazken, hukuka uygunluklarıyla ilgili de tartışmalar bulunuyor.

Bazı siyasi partilere ‘terör örgütü’ deniyor

BBC Türkçe’nin ulaştığı bazı güvenlik soruşturması belgelerinde, bazı siyasi partilerin ‘terör örgütü’ olarak ifade edildiği görülürken, partiyle ilişkiler soruşturma tutanaklarına ekleniyor. Şahsın kendisine dair herhangi bir istihbarat sonucu olmasa bile aile fertlerine dair bilgilerin eklendiği de görülüyor.

‘FETÖ’nün eğitim kurumlarına kayıt yaptırmış olmak, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan üniversitelerden birinde eğitim görmek, ailesinde KHK ile ihraç edilen bireylerin bulunması gibi ifadeler de bazı güvenlik soruşturmalarında yer alan değerlendirmeler arasında.

Doktor Mehmet: İnsan nasıl intiharı düşünmesin ki?

Geçen yıl mezun olan ve atanmayı beklerken güvenlik soruşturmasından geçemeyen doktor Mehmet’in (soyadı gizli) soruşturma belgesinde, ‘TKP terör örgütü eylem ve etkinliklerine katıldığı’ ve ağabeyinin ‘FETÖ’ye müzahir TUSKON üyesi şirketin yönetim kurulunda yer aldığı’ ifade edildi.

Ancak Mehmet’in herhangi bir ağabeyi bulunmazken, kendisinden küçük iki kardeşi ise herhangi bir şirketin yönetim kurulunda yer alabilecek yaşta değil.

Doktor Mehmet, mezun olup mesleğe başladıktan sonra kardeşlerinin eğitim masraflarını kendisinin karşılaması gerektiğini ancak şu an hayatının tamamen değiştiğini söyledi.

Mehmet “Bir anda FETÖ’cü oluyorsun. Her tarafta karşımıza çıkıyor, günlük yaşantını sürdüremiyorsun ve yıkılıyorsun, nasıl yıkılmayacaksın? Lise ve üniversite hayatın boyunca çalışmışsın, herkes gezerken sen sürekli ders çalışmışsın” diye konuştu.

İntiharı bile düşündüğünü dile getiren Mehmet şöyle konuştu: “Çünkü bir anda her şey, tüm hayat kurgun elinden alınıyor. Çalışamıyorsun ama paraya ihtiyacın var, o para yok. Mesela tıptan uzak kalmayayım diye kendime yeni çıkmış bir dahiliye kitabı alacaktım, 300-400 lira diye alamadım. Yani insan nasıl intiharı düşünmesin ki? Senin bütün hayalin doktor olmak ama izin vermiyorlar.”

Zorunlu devlet hizmetinden muafiyet

Güvenlik soruşturmasını geçemeyip zorunlu kamu hizmetine başlayamayan doktorların bir kısmı, Sağlık Bakanlığı’na bir dilekçe vererek ‘zorunlu devlet hizmetinden muafiyet’ belgesi aldı.

Böylece muafiyeti alabilen bazı doktorlar, kamuda zorunlu hizmet süresini tamamlamasa bile kimi özel hastanelerde iş bulabildi.

Ancak daha sonra Sağlık Bakanlığı kararını değiştirdi ve güvenlik soruşturması olumsuz gelen doktorlara muafiyet verme uygulamasını kaldırdı.

Muafiyet alabilip özel kuruluşlarda iş bulabilmiş doktorlarınsa AKP’nin Meclis’e sunduğu yasa tasarısı kabul edilirse yeniden işsiz kalma ihtimali oldukça yüksek.

Doktor Sinan: Bir doktorun iş bulabilmesi imkansız

Bu muafiyeti alabilmiş olan Sinan, güvenlik soruşturmasından ret aldığını işverenine söyleyen bir doktorun iş bulabilmesinin ‘imkansız’ olduğunu söyledi.

Sinan, kendisi gibi muafiyet alabilen kişilerin işverenlerine güvenlik soruşturmasından bahsetmeyerek işe girdiğini belirtti.

Şu an çalıştığı işi bulana kadar aylarca iş aradığını söyleyen Sinan, “Hem fişlenme hem de tecrübesizlik bizim özel hastanelerde çalışmamızı zorlaştırdı” dedi.

Herhangi bir suçtan dolayı aldığı hiçbir ceza bulunmayan Sinan, üniversitede ‘aktivist biri’ olduğunu kaydetti.

Sinan şöyle konuştu: “Üniversitede YÖK’ü protesto etmek, parasız eğitim istemek ve kadınlara karşı şiddete karşı imza toplamak gibi şeylerden soruşturma geçirdim. Denizli’de Gezi Parkı eylemlerine katıldım, Berkin Elvan anmasına katılmaktan yargılandım ve beraat ettim. Güvenlik soruşturmamda bunların sebep gösterilmesini bekliyordum ama işin tuhafı bunların hiçbiri yazılmamıştı. Aksine 90’lı yıllarda aktif olan bir sol örgütle iltisaklı olduğum yazılmış. İsmini bile yeni duydum. Böyle yaparak bizi açlığa ve yoksulluğa mahkum ediyorlar.”

Doktor Ferdi: Yasadan sonra herhalde önümüzde engel kalmaz, evleniriz

Zorunlu hizmetini yapamayan ama bakanlıktan muafiyet almış doktorlardan biri olan Ferdi de yaklaşık sekiz aydır özel sektörde pratisyen hekim olarak çalışıyor.

Ferdi, mart ayından beri güvenlik soruşturmasının neden olumsuz geldiğini öğrenmeyi bekliyor.

Mezun olduktan sonra hemen atanmayı ve evlenmeyi planlarken, düğün tarihini üç kere ertelemek zorunda kaldıklarını anlatan doktor şunları anlattı: “Nişanlım bu durumu henüz ailesine söyleyemedi çünkü nasıl bir tepki vereceklerini kestiremiyoruz. Toplum o kadar birbirine karşı nefretle dolduruldu ki… Bu yaz ayına kadar mahkemenin sonuçlanacağını düşünüyorduk ama o süreç de uzadı. Artık bu yasa çıktıktan sonra herhalde önümüzde bir engel kalmaz, evleniriz. Sonuçta gizleyecek bir şeyimiz kalmaz, işsiz bir doktor olacağım kesinleşir.”

Doktor Merve: En çok ‘FETÖ’ ile ilişkilendirilmek yıprattı

Doktor Merve’yse Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde psikiyatri asistanı olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilmiş.

İhraç edilmesinin ardından ByLock kullanıcısı olduğu suçlamasıyla Merve’nin hakkında adli süreç başlatıldı ancak mahkemeye sunduğu kanıtlar sonrasında beraat etti.

Dosyası şu an OHAL Komisyonu’nda olan Merve, komisyon karara varmadan, ihraç edilmesine itiraz etmek için idare mahkemesine başvuramıyor.

Merve, mahkemeyi kazanmış olmasına rağmen OHAL komisyonunun ret vermiş olduğu örneklerin de olduğunu söyledi.

Tasarı yasalaştıktan sonra komisyon hala hakkında işe iade kararı vermemiş olursa, Merve KHK ile ihraç edilmiş bir doktor olarak sadece SGK ile anlaşması olmayan sınırlı sayıdaki hastaneye iş başvurusunda bulunabilecek.

Kendisini ‘sosyalist’ olarak tanımlayan Merve, bu süreçte en çok ‘FETÖ ile ilişkilendirilmenin’ yıprattığını söyledi.