KHK’lı öğretmen hakkında emsal karar: Göreve iade sonrası ihraç sürecindeki hakları ödenecek

KHK ile görevden ihraç edilen, sonrasında görevine iade edilen öğretmen bu süreçte alamadığı mali hakları için mahkemeye başvurdu. Yerel mahkeme ihraç edildiği süreç boyunca görevdeymiş kabul edilerek haklarının verilmesi yönünde karar verdi.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki bir lisede görev yaparken 672 Sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilen A.U., OHAL Komisyonu’nun kararıyla görevine iade edildi.

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A.U., sonrasında ihraç edildiği süreçten itibaren hak kayıplarını isteyerek mahkemeye başvurdu. Manisa 1’nci İdare Mahkemesi’nin savunma istediği Milli Eğitim Bakanlığı, bu talebi yerine getirmedi. Yerel mahkeme, A.U.’nun yaklaşık üç yıl yoksun kaldığı maddi haklarının verilmesine karar verdi. Davanın avukatı Nedim Değirmenci ise bu kararın emsal niteliği taşıdığını söyleyerek diğer illerden verilen birçok karardan farklı olduğunu ifade etti.

Mahkeme, Anayasa’nın 125’nci maddesini işaret ederek, “İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür” hükmünü hatırlattı. Ayrıca hakların faiziyle birlikte ödenmesi gerektiğini kararlaştırıldı.