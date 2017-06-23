KHK’daki ‘askerlik kanunu’ maddesi: İhraç edilen polislere ‘silahsız’ askerlik hizmeti

691 sayılı son kanun hükmünde kararnamede Askerlik Kanunu’na eklenen yeni maddeyi yorumlayan emekli askeri hukukçular, düzenlemeyle polislikten ihraç edilenlerin ‘risk oluşturmalarının’ önüne geçilmek istendiğini anlattı.

KHK’yla Askerlik Kanunu’na eklenen madde kapsamında, ‘Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve askerliğe elverişli oldukları anlaşılan yükümlülerden, yoklama kaçağı ve bakayalar dahil, kanunda yazılı geçerli mazereti olmayanlar, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek celp ve sevk esaslarına göre silah altına alınacaklar.’

‘Silahsız askerlik yapmalarına olanak sağlar’

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’e konuşan emekli askeri hukukçulara göre, kanuna eklenen bu maddeyle silahlı görev yaptıklarında ‘risk oluşturabilecekleri’ düşünülen polislerin ‘silahsız’ askerlik yapabilmesi amaçlanıyor: “Darbe girişiminden sonra emniyetten çok sayıda polis ihraç edildi. Yasaya göre, 10 yıl hizmet eden polisler askerlikten muaf tutuluyordu. Ancak 10 yılı bitirmediği halde meslekten ihraç edilen polisler var. Bu kişiler, silahlı görev yaptıklarında risk oluşturabilir diye algılanmış olabilirler. Bu düzenleme kişilerin silahsız ve farklı şekillerde askerlik hizmetlerini yapmalarına olanak verir. Ayrıca harp okullarında ve astsubay meslek yüksek okullarından FETÖ iltisakı gerekçesiyle ihraç edilenler de bu kapsamda değerlendirilmiş olabilir.”

Düzenlemenin, ‘FETÖ dışındaki tüm terör örgütleriyle iltisaklı olanları’ da kapsadığını belirten hukukçular, “Diğer terör örgütleri ile iltisakı olduğu belirlenen kişilerin de güvenlik güçlerinin içine sızmalarını engellenmesi amaçlanabilir. Bu düzenleme o anlamda da geniş ve kapsayıcı” değerlendirmesinde bulundu.