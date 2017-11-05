KHK yetkisiyle: Erdoğan dört üniversiteye daha rektör atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dört üniversiteye rektör atadı.

Atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Buna göre, Antalya AKEV Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Hayati Aktaş, İstanbul Şehir Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Sanko Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Güner Dağlı, Ufuk Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Tevfik Tezcaner atandı.

Atamaların mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) olumlu görüşü üzerine yapıldığı belirtildi.

Yasa yok KHK verelim

Erdoğan, 18 Ekim 2016’daki ‘Akademik Yıl’ açılış töreninde ‘yıkıcı bir süreç’ olarak tanımladığı rektörlük seçimlerinin kaldırılmasını istemişti.

Bundan birkaç gün sonra, 29 Ekim 2016’da 676 sayılı KHK yayınlandı.

KHK’yla 2547 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesi değiştirildi. Bu madde, üniversitede seçim yapılmasını, seçilecek adaylar arasından da bir kişinin rektör olarak atanmasını öngörüyordu.

Ancak madde şöyle değiştirildi: “Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır.”

Daha sonra buna vakıf üniversiteleri de eklendi.