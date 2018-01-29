KHK tesadüfleri sever: ‘Barış imzacısı’ndan boşalan kadroyu AKP’li vekilin oğlu kazandı

Ankara Üniversitesi’nde KHK’yla ihraç edilen akademisyenden boşalan kadroyu AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun oğlu kazandı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre üniversite KHK’yla çok sayıda akademisyenin ihraç edilmesi üzerine boşalan kadrolar için sınav ilanı verdi.

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‘Hukuk fakültesi kamu hukuku bölümü genel kamu hukuku anabilim dalı araştırma görevlisi’ kadrosuna da bir kişi alınacağı duyuruldu.

Ön değerlendirmeden geçen 10 aday ALES ve dil sınavı puanına göre sıralandı. AKP’li vekilin oğlu Serbest Can Ensarioğlu, 86.3 puanla ikinci oldu.

Hukuk fakültesi dekanlığı 23 Ocak’ta 10 aday arasında yazılı sınav yaptı. Ensarioğlu sınav sonucunda kadroya hak kazandı. Ensarioğlu’nun gerekli belgeleri fakülteye teslim etmesinin ardından kadroya geçiş işlemi tamamlanacak.

AKP’li vekilin oğlunun geldiği kadroda, daha önce KHK’yla ihraç edilen, üniversiteyi sınavla kazanmasına rağmen okula girişi engellenen Dr. Cenk Yiğiter vardı.