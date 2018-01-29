Diken

Yaramazlara biraz batar!

KHK tesadüfleri sever: ‘Barış imzacısı’ndan boşalan kadroyu AKP’li vekilin oğlu kazandı

Share425
WhatsApp
Flip
Pin
Pocket
+1
Shares 426

 

Ankara Üniversitesi’nde KHK’yla ihraç edilen akademisyenden boşalan kadroyu AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun oğlu kazandı.

Galip Ensarioğlu. (Fotoğraf: DHA)

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre üniversite KHK’yla çok sayıda akademisyenin ihraç edilmesi üzerine boşalan kadrolar için sınav ilanı verdi.

Reklam

‘Hukuk fakültesi kamu hukuku bölümü genel kamu hukuku anabilim dalı araştırma görevlisi’ kadrosuna da bir kişi alınacağı duyuruldu.

Ön değerlendirmeden geçen 10 aday ALES ve dil sınavı puanına göre sıralandı. AKP’li vekilin oğlu Serbest Can Ensarioğlu, 86.3 puanla ikinci oldu.

Hukuk fakültesi dekanlığı 23 Ocak’ta 10 aday arasında yazılı sınav yaptı. Ensarioğlu sınav sonucunda kadroya hak kazandı. Ensarioğlu’nun gerekli belgeleri fakülteye teslim etmesinin ardından kadroya geçiş işlemi tamamlanacak.

AKP’li vekilin oğlunun geldiği kadroda, daha önce KHK’yla ihraç edilen, üniversiteyi sınavla kazanmasına rağmen okula girişi engellenen Dr. Cenk Yiğiter vardı.

Hükümet, KHK’yla atılan akademisyenin stajına da engel: Mesleğin itibarı zedelenir

KHK’yla ‘atıldığı’ okulu sınavla kazanan akademisyene yargı da engel oldu

İhraç edildiği üniversitede öğrenciliği engellenen akademisyen ‘kapıya dayandı’

Okumak da yasak: KHK’yla atılan akademisyenin öğrenciliği de engellendi

‘Barış imzacısı’ Dr. Cenk Yiğiter’in Ankara Barosu’na staj başvurusu KHK’ya ‘takıldı’

Ankara Üniversitesi rektöründen ihraç edilen akademisyene dava: Bana sataşıyor

İhraç edilen akademisyen öğrenci olarak üniversitesine dönüyor: ‘Var mı bi planınız?’


Share425
WhatsApp
Flip
Pin
Pocket
+1
Shares 426

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...