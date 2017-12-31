‘KHK kavgası’nda Erdoğan’dan Gül’e bir ‘salvo’ daha: Bu bozgunculuk merakı nedir?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sivillere ‘cezasızlık’ getiren KHK’yi eleştiren 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e tepkisini bir kez daha gösterdi: “Hayırdır? Bir anda bu hız, bu heves nereden çıktı? Biz milletimizle olan muhabbetimizi derinleştirirken bu bozgunculuk merakı nedir?”

AKP’nin kurucularından olan Gül, sivillere ’15 Temmuz ve devamı niteliğindeki terör eylemleri’ne şiddet kullanarak müdahale etmeleri durumunda hukuki dokunulmazlık getiren 696 sayılı KHK’daki ‘muğlaklığın’ hukuk devleti açısından ‘kaygı verici’ olduğunu söylemişti.

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Erdoğan, açıklamayı ‘üzücü’ bulmuş, Gül, “Sorumluluğum” diye yanıt vermişti.

Erdoğan dün de Gül’ü kastederek, “Dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl olur da gidip Kemal’in kayığına binersiniz. Yazıklar olsun” demiş, Gül “İfade özgürlüğü partimizin kuruluş ilkesi” diye yanıt vermişti.

‘Türkiye yanarken, İslam dünyası yanarken neredeydin?’

Bugün de partisinin Düzce il kongresinde konuşan Erdoğan, Gül’ü hedef alarak şöyle konuştu: “Tabii bizi asıl üzüntüye sevk eden ise, böyle bir zatla (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu), böyle bir partiyle (CHP) aynı istikamette güya siyaset yapanları görüyor olmamızdır. Türkiye yanarken, İslam dünyası yanarken, insanlık inim inim inlerken sesleri solukları çıkmayan, en küçük bir aksiyonlarını görmediğimiz kişiler bir anda sahaya inmeye, konuşmaya başladılar. Hayırdır? Bir anda bu hız, bu heves nereden çıktı? Biz milletimizle olan muhabbetimizi derinleştirirken bu bozgunculuk merakı nedir? Bize yakışan, birlik olmaktır. Dayanışma içinde hareket etmektir. Siyasi hayatımın her döneminde en önemli desteğin hakkın ve halkın desteği olduğunu bizzat yaşayarak gördüm. Bugün de aynı anlayışla yolumuza devam ediyoruz. En büyük hakem millettir. Bu konuyu daha fazla deşmek, büyütmek, üzerinde konuşmak istemiyorum. Bu konuda nihai kararı milletimiz verecektir.”