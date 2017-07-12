KHK ile ihraç edilenlerin özel sektörde iş bulmasının önü açılabilir

Kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilen on binlerce kişinin özel sektörde iş bulmasının önü açılabilir.

Mesleklerinden ihraç edilen kişiler, SGK kayıtlarında yer alan ‘FETÖ’ gerekçesiyle kamudan atıldığı şerhi yüzünden özel sektörde dahi iş bulamıyor.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre konuyla ilgili çalışma yürüten hükümet bu kişilerin özel sektörde iş bulabilmesi için ‘ara formül’ geliştirmeye çalışıyor.

Böyle bir çalışmanın gerekçesi ise, göreve iade ve itirazlara ilişkin sürecin uzaması ve ihraç edilen kişilerin özel sektörde iş bulamaması. Bu duruma örnek olarak, YÖK’ün özel üniversitelere gizli talimat vermesi sebebiyle ihraç edilenlerin başvurularının geri çevrilmesi gösteriliyor.

Yasal düzenleme ya da KHK gündemde

Bu sorunun çözümü için SGK ve YÖK’e talimat verildiği ancak sorunun henüz giderilemediği kaydedilirken, durumun KHK ya da başka bir yasal düzenlemeyle netleştirilmesi gündemde.

Çalışma, ‘FETÖ’ iddiasıyla kamudan ihraç edilen ancak haklarında dava ya da soruşturma bulunmayanları kapsıyor.