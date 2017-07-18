KHK ile ihraç edilen öğretmen için savcılık kararı: FETÖ’yle bağı yoktur

Zonguldak’ta kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen öğretmen hakkında açılan soruşturmada ‘FETÖ’den kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Çaycuma Sipahiler Ortaokulu’nda görevli, aynı zamanda Eğitim-Sen Şube Sekreteri İsmet Akyol, 7 Şubat’taki 668 Sayılı KHK ile görevinden ihraç edilmişti.

Reklam

Geçen yıl 27 Temmuz’da Çaycuma Kaymakamlığı’nca hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulan öğretmen hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan soruşturma başlatılmıştı.

‘FETÖ’ye aidiyet için delil bulunamadı’

Ancak soruşturma sonucunda, Akyol hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek, şu ifadeler kullanıldı: “İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile yapılan araştırma sonucu şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından kullanılan örgüt içi yazışma programı ByLock kullanmadığı, örgütün finansman kayanğını sağlayan Bank Asya’da hesabı bulunmadığı, terör veya terörizmin finansmanı ile ilgili herhangi bir kaydı bulunmadığı, darbe teşebbüsünü destekler mahiyette yorum veya beyanda bulunduğuna dair herhangi bir bilgiye ulaşılmadığı, FETÖ/PDY ile bağlantılı sendika, dernek, kurum ve kuruluşlarda üyeliğinin bulunmadığı, neticede şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne aidiyet, irtibat veya iltisakını teşkil eden delil bulunmadığı ve üzerine atılı suçu işlemediğinden kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.”

‘Çalışmalarımız bazı çevreleri rahatsız ediyordu’

Akyol, ihracının iptalini isteyerek şöyle konuştu: “Eğitim Sen yöneticisi olarak yürütmüş olduğum sendikal eylem ve etkinliklerimiz, laik ve bilimsel eğitimi kararlılıkla savunuyor olmamız, FETÖ başta olmak üzere bir takım cemaat ve tarikatların okullar üzerinden etkinlikler yapmasına itiraz etmiş olmamız ve özellikle de Çaycuma’da okul öncesi eğitimin zorunlu olmasına yönelik yürüttüğümüz çalışmalar bir takım çevreleri yıllardır rahatsız ediyordu.”