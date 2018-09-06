KHK ile ihraç edilen kadın ve üç çocuğu on gündür Paris havaalanında yaşıyor

Fransa merkezli Euronews’in haberine göre kaçak yollardan, üç çocuğuyla birlikte Fransa’nın başkenti Paris’e kaçan kadın, havaalanındaki on günün ardından sınırdışı edilmeyi bekliyor.

Paris havalanında omn gündür mahsur kalan Türk sığınmacı anne* ve üç çocuğunun sınırdışı edileceğini bildirdi.

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Euronews’in haberine göre, 2009-2016 arasında Türkiye’de coğrafya öğretmeniliği yapan kadın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla KHK ile görevinden ihraç edilmişti. Daha sonra ise hakkında açılan davada, 2009 öncesinde Gülen Hareketi’nin okullarında çalışmış olmaktan, Bank Asya’da hesabı bulunmasından ve üç çocuğunu Gülen Cemaati okullarına yollaması nedeniyle ‘terör örgütü üyesi’ kabul edilerek, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eşi de Türkiye’de arandığı için yurt dışına çıkan kadın, söz konusu süre içerisinde Meriç sularını aşarak yasadışı olarak Yunanistan’a kaçtı. Coğrafya öğretmeni, kendisini Yunanistan’da karşılayan eşiyle Fransa’ya uçak bileti aldı. Yunanistan sınır kontrollerinde eşinin oturumunu gören polis, kadın ve çocuklarının pasaportunda vize olmadığını farketmedi.

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Paris’te havaalanına indiklerinde ise Fransız polisi onları durdu.

Söz konusu kadın, 14, 12 ve 10 yaşındaki üç çocuğuyla birlikte, 27 Ağustos’dan beri bu havaalanında yaşıyor. Öte yandan Fransa İçişleri Bakanlığı, öğretmenin iltica başvurusunu değerlendirmek için OFPRA’ya (Fransa’da sığınma kararlarını değerlendiren bağımsız kurum) danıştı. OFPRA ise KHK’lı öğretmenin başvurusunun geçersiz olduğunu belirterek Yunanistan’a geri gönderileceğini iletti.

Coğrafya öğretmenini savunmak için havalanına gelen Avukat Assim Benlahcen “Sığınmacı anneyi ve çocuklarını Yunanistan’a göndermek onları direkt hapise yollamak” anlamına geldiğini savundu.

Benlahcen, “Yunanistan’a gittiklerinde orada belgeleri sorulacak. Bu dokümanların olmadığı görülünce Türkiye’ye yollanacaklar. Bu karar onları dolaylı yoldan hapse göndermek” diye konuştu.

Avukat Benlahcen, Avrupa İnsan hakları Mahkemesi’ne başvurulabileceğini ancak bu durumda her halukarda sınır dışı kararının uygulanacağını ifade etti.

*Euronews KHK’lı kadının adını saklı tuttu.