KHK ile ihraç edilen hakim adayına avukatlık yolu açıldı

Ankara 23. İdare Mahkemesi’nin 18 Nisan’daki kararı, KHK’dan ihraç edilmesi nedeniyle avukatlık yapamayan hakim adaylarının avukatlık yapabileceğine ilişkin emsal oluşturdu.

Fotoğraf: DHA

KHK ile ihraç edilen bir hakim adayının, Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından reddedilen başvurusu hakkında açtığı davayı karara bağlayan mahkeme, KHK’lıların avukat olmaları önündeki engeli, kaldırdı.

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Hukuki Haber’de yer alan habere göre, Ankara 23. İdare Mahkemesi’nin kararında, avukatlığın ‘kamu görevi’ değil ‘kamu hizmeti’ olduğu belirtilerek, avukatlık başvurusu KHK nedeniyle kabul edilmeyen hakim adayının TBB tarafından reddedilmesi, hukuka uygun bulunmadı.

Kararın iptaline giden olaylar, şöyle gelişti: 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen bir hakim adayı, KHK ile meslekten ihracından sonra Adıyaman Barosu’na baro levhasına yazılma başvurusu yaptı.

Baro, hakim adayının başvurusunu kabul etti ancak bir sonraki aşamadaki karar mercii olan Türkiye Barolar Birliği, başvurucuya ret cevabı verdi.

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Türkiye Barolar Birliği’nin başvuruyu reddetmesinin ardından ihraç edilen hakim adayı, idare mahkemesinde dava açtı.

Ankara 23. İdare Mahkemesi’nde görülen dava, 18 Nisan’da karara bağladı. Mahkemenin kararında, hakkında herhangi bir adli ve idari soruşturma ve kovuşturma olmayan davacı haklı bulunarak Türkiye Barolar Birliği’nin ret kararının iptaline hükmedildi.