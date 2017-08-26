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KHK ile geldi: Yabancı mahkumlar takas edilecek, 3 bin mahkum tahliye olacak

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Yeni yayınlanan kanun hükmünde kararnameler ile, yabancı tutukluların başka ülkelerle takasının önü açılırken, çeşitli suçlardan kapalı cezaevinde bulunan 10 bin hükümlünün de açık cezaevine ayrılmasına hükmedildi.

Fotoğraf: Reuters

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, 694 sayılı KHK ile yabancı mahkumlarla takas ve mahkuma disiplin cezası affı getirildi.

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Takas maddesiyle birlikte yabancı hükümlüler ‘milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektiği hallerde’ Dışişleri Bakanı’nın talebi, Adalet Bakanı’nın teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilecek veya başka bir ülkede tutuklu ya da hükümlü bulunanlar ile takas edilebilecek.

Takas için, tutuklu ve hükümlülerin ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı nedeniyle cezalandırılmayacağı, işkenceye maruz kalmayacağı gibi güvenceler istenecek.

3 bin mahkuma tahliye

Öte yandan KHK’yla birlikte kapalı cezaevindeki hükümlülerin infaz edilen disiplin cezalarının kaldırılması için aranan süre koşulu, 1 Ağustos 2017’den önceki eylemleriyle sınırlı olmak üzere kaldırılıyor.

Bu madde, toplamda yaklaşık 10 bin hükümlünün kapalı cezaevinden açık cezaevine geçmesini sağlayacak. Bunların 3 bini ise denetimli serbestlik ile tahliye edilecek. Terör, darbe ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan cezaevine girenler bu maddeden yararlanmayacak.

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