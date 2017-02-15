KHK ihraçları protestosunda polisten akademisyene: Senden hoca olmaz

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen akademisyenler için akademisyenler ve öğrencilerin yaptığı eylemde polis amiri, bir öğretim üyesine “Senden hoca olmaz” dedi.

686 Sayılı KHK’yla 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti. Eskişehir’deki Anadolu Üniversitesi’nden 28, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden de 16 akademisyen ihraç edilmişti.

Fakültelerin bulunduğu alana yürümek isteyen yaklaşık 100 kişilik gruba polis ve üniversitenin özel güvenlik görevlileri OHAL gerekçesiyle izin vermezken, arbede çıktı. Arbedede bazı akademisyenler yere düştü.

Polisten akademisyenlere ‘tehdit’

Arbededen kısa süre sonra TOMA ve çevik kuvvet polisleri girdi. Bunun üzerine akademisyenler, öğrencilere “Gözaltına alınmanızı istemiyoruz. Burada dağılın. Biz akademisyenler olarak fakülteleri ziyaret ederiz” diye seslendi.

Arbede esnasında bir polis amiri bir akademisyene “Senden hoca olmaz” dedi. Polis amiri kendisine “Kimin hoca olduğunu söylemek size kalmadı” diye tepki gösteren akademisyene “Biraz sonra göreceğiz” diye yanıt verdi.