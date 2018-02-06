‘KHK günleri’nde Gemlik: Ev satılmıyor, fiyatlar düştü, bankalar kredi için çekiniyor

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sadece riskli alanlarda dönüşüm yapılacak olmasına rağmen ilçenin taşınacağı söylentisi çıktı. İlçede ev fiyatları düştü, satışlar azaldı, bankalar kredi vermeye çekiniyor.

Geçen yıl 14 Aralık’ta yayınlanan KHK’yla Gemlik’te deprem tehlikesindeki şehrin dışında bulunan yerlere nakledilmesinin önü açıldı.

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Bunun için de Cumhuriyet mahallesindeki 300 hektarlık alan belirlendi. Ne var ki Gemlikliler ilçe merkezinin tümden taşınacağı söylentisi üzerine ‘diken üstünde’ yaşamaya başladı.

Hürriyet’ten İdris Emen’in haberine göre emlakçı İrfan Tayyar, eskiden bir emlakçının ayda üç-dört ev sattığını ancak bunun son gelişmelerle sıfıra indiğini söyledi: “Müşteri ‘Madem Gemlik taşınacak neden ev alayım’ diyor. Sadece emlakçılar değil, inşaatın yan sektörleri de bu durumdan etkilendi. İnsanlar evine cam balkon yapmıyor. Evin çatısını bile onarmıyor.”

1999 hatırlatması

Diğer bir emlakçı Yusuf Yumru da gayrimenkul yatırımcısının Gemlik’ten ürktüğünü anlattı: “1999 depreminden sonra Gemlik’te konut fiyatlarında çok ciddi bir düşüş yaşanmıştı. O zaman yatırımcıların bir kısmı burada depremden zarar görmeyen ve fiyatları düşen daireleri satın aldı. Hayat normale dönünce fiyatları düşen daireler tekrar değerlendi. Şehir dışından bizi arayan bazı insanlar ‘Fiyat düşerse bize gayrimenkul toplayın’ diyor.”

‘Daireleri soran yok’

Müteahhit Mustafa Memişoğlu inşaatı tamamlanmış daireleri satmakta zorluk yaşadıklarını ifade ederek “Taşınma kelimesinden dolayı halk tedirgin oldu. Eskiden ayda bir iki daire satardık. Şimdi satışlarımız durdu. KHK’dan sonra daireleri soran bile yok. Daire fiyatlarını düşürdük. 300 bin liralık daireyi 250 bin liraya çektik. Ama ona rağmen insanlar daire almıyor” dedi.

Belediyeden bankalara yazı

Emlak alım satımın durma noktasına geldiği Gemlik’te bankalar da ev almak isteyenlere kredi vermekten çekiniyor. Bankaların vatandaşlara tekrar kredi vermesini sağlamak için Gemlik Belediyesi tarafından bankalara bir yazı gönderildi. Gemlik’in tamamının taşınmayacağı bilgisinin yer aldığı yazıda şu ifadeler yer alıyor: “24 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tüm ilçenin nakledilmesi söz konusu değildir. Özellikle 1999 depreminden sonra yapılan imar planlarına ve yönetmeliklere uygun olan, Belediyemiz kayıtlarında olumsuz bir kayıta sahip olmayan yapıları kapsamamaktadır.”

Haziranda kazma vuruluyor

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın da geçen hafta halka yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Yılmaz toplantıda şunları anlattı: “Yeni binaların yapılacağı bölge orman alanı. O bölgenin ormanlık alan statüsünden çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Birkaç ay sonra bu işlem tamamlanmış olur. Ardından konut yapımı için ihale açacağız. Her şey yolunda giderse haziran ayında ilk temeli atacağız.”

Vekil Aydın da “Gemlik hiçbir yere taşınmıyor. Biz Gemlik’in nefes alması için, sağlıksız konutlar yerine depreme dayanıklı binaların yapılması için yeni bir imar alanı açtık” dedi.

KHK’da yer alan ‘nakil’ kelimesinin yanlış anlaşıldığını, bunun da Gemlik halkını rahatsız ettiğini söyleyen Aydın, “En kısa süre içerisinde bu ibarenin değiştirilmesi için çalışma başlatacağız. ‘Nakledilmesi’ ibaresini, halkın kaygısını ortadan kaldıracak bir ibare ile değiştireceğiz” diye konuştu.

Mevcut alanlara yeni ruhsat

Gemlik halkının kaygısını gidermek için Gemlik Belediyesi tarafından şehrin her tarafına bilgilendirme afişi asıldı. Üzerinde “Gemlik taşınmıyor, dönüşüyor” ifadesi yer alan afişlerde Gemlik’le ilgili şu ifadeler kullanıldı:

– Mevcut imar alanlarına yine ruhsat verilecek.

– Merkezde ticari ve sosyal hayat yine devam edecek.

– Dönüşümde zorlama olmayacak.

– Sadece riskli binalar dönüşecek.

– Yerinde dönüşüm teşvik edilecek.

– Yapılacak deniz manzaralı konutlar isteyene maliyetine verilecek.

– Dönüşüm alanı, liman depolama alanı yapılmayacak.

– Deprem sonrası yapılan binalarda oturanlar hangi mahallede olursa olsun oturmaya devam edecek.

– Dönüşüm alanları şehrin ihtiyaç duyduğu çocuk parkı, otoparklar, spor alanları gibi sosyal donatı alanları olacak.