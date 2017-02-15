KHK bilançosu: Şimdiye kadar 312 imzacı akademisyen ihraç edildi

Üniversiteler kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ‘çölleştirilirken,’ şimdiye kadar ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza atan akademisyenlerden 312’si meslekten ihraç edildi.

Üniversitelerdeki ihraç dalgasının en büyüğü 686 Sayılı KHK ile gerçekleşmiş, 184’ü imzacı olmak üzere toplam 330 akademisyen ihraç edilmişti.

Bianet’in derlediği bilgilere göre 672 Sayılı KHK ile 42, 667 ve 668 Sayılı KHK’larla iki, 673 Sayılı KHK ile bir, 675 Sayılı KHK ile 24, 677 Sayılı KHK ile 15, 679 Sayılı KHK ile 43, 686 Sayılı KHK ile 184 imzacı akademisyen kamu görevinden çıkarıldı.

En çok Ankara Üniversitesi ‘çölleşti’

Bu akademsiyenlerden 88’i Ankara Üniversitesi, 27’si Anadolu Üniversitesi, 27’si Yıldız Teknik Ünviversitesi, 23’ü Marmara Üniversitesi, 19’u Kocaeli Üniversitesi, 13’ü Munzur Üniversitesi, 11’i Ege Üniversitesi, 10’u Mardin Artuklu Üniversitesi, sekizi Akdeniz Üniversitesi, altısı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, altısı Ondokuz Mayıs Üniversitesi, beşi Gaziantep Üniversitesi, beşi İstanbul Üniversitesi, dördü Adıyaman Üniversitesi, dördü Niğde Üniversitesi, üçü Adnan Menderes Üniversitesi, üçü de Gazi Üniversitesi’ne mensuptu. Bunun dışındaki pek çok üniversitede de bir veya iki akademisyen ihraç edilmişti.

İhraç edilen imzacılar en çok sosyoloji bölümünden

İhraç edilen akademisyenlerin en çok mensup olduğu bölüm 19 ile sosyoloji olurken, onu 14 ile gazetecilik, 11 ile uluslararası ilişkiler, 10 ile hukuk, 10 ile kamu yönetimi, dokuz ile felsefe, sekiz ile eğitim bilimleri, sekiz ile iktisat, sekiz ile siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, yedi ile maliye, yedi ile psikoloji, altı ile radyo sinema televizyon, altı ile şehir ve bölge planlama, altı ile siyasi bilimler ve kamu yönetimi, altı ile tiyatro, altı ile yabancı dil, beş ile çalışma ekonomisi, beş ile halkla ilişkiler, beş ile iktisat takip etti. Diğer bölümlerden de çok sayıda akademisyen ihraç edildi.