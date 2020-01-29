KGM: Üçüncü köprüdeki hisse devri satış olarak değerlendirilmemeli

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun işletme hakkının Çinli konsorsiyuma devredilmesinin, bu yapıların satıldığı anlamına gelmediğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

China Merchants Expressway, CMU, Zheijiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway ve Anhui Expressway adlı şirketlerin oluşturduğu konsorsiyumun Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun işletme hakkına sahip şirketin yüzde 51 hissesini devralacağı Aralık 2019’da duyrulmuştu. Şirketlerin konsorsiyuma 688.5 milyon dolar (güncel kurla yaklaşık 4 milyar 100 milyon lira) sermaye aktaracağı belirtilmişti.

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KGM yazılı açıklamasında söz konusu hisse devrinin, 3.1 milyar dolar yatırım değerine sahip otoyol ve köprünün satışı anlamına gelmediği kaydetti. Açıklamada “Projeye ortak olacak şirket, projenin kalan kredi anapara ve faiziyle ilgili yükümlülükleri de hissesi oranında üstlenecektir” dendi.

Dönem sonunda KGM’ye devredilecek

Açıklamada hisse satışıyla ülkeye yaklaşık 2 milyar 800 milyon dolar kaynak girişi sağlanacağının tahmin edildiği açıklamada, “Hisse devri sadece işletme dönemine yönelik olup Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyol, işletme dönemi sonunda KGM’ye devredilecektir” dendi.

İtalyan şirket iflas erteleme talep etmişti

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2016’da trafiğe açılmıştı. Anlaşmaya göre 2026 yılına kadar özel sektör tarafından işletilecek köprüde, Türkiye’nin işletmeci şirketlere dolar üzerinden araç geçiş garantili ödeme yapması gerekiyor. Önceki işletme sahiplerinden İtalyan Astaldi şirketi Türkiye ekonomisinde gelişmeleri gerekçe göstererek finansal darboğaza girdiğini duyurmuştu, mahkemeden iflas erteleme talep etmişti.