KFC ve Crocs işbirliğiyle üretilen tavuk kokulu terlikler yarım saatte tükendi

Tavuk kanatlarıyla ünlü fast food zinciri Kentucky Fried Chicken (KFC) ve plastik terlikleriyle bilinen Crocs işbirliğinin ürünü tavuk kokulu Crocs’lar satışa çıktıktan yarım saat sonra tükendi.

Fotoğraf: Crocs

Sınırlı sayıda üretilen Crocs’lar kızarmış tavuk desenleri ve yemeğin kokusuna sahip tavuk kanadından birebir modellenen aksesuarla süslü.

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60 dolara (418 lira) satışa çıkan terliklerin yarım saat içinde tükenmesi işbirliğinin duyurulmasından bu yana bir çift tavuk kokulu Crocs sahibi olmayı heyecanla bekleyen müşterileri hüsrana uğrattı.

Ürün markanın web sitesinde “Bu terliklerle bir kova tavuk giyme hayaliniz sonunda gerçek oluyor” sloganıyla satılıyordu.

Türkiye’de de birçok şubesi bulunan KFC ‘acı‘ haberi müşterilerine “Kötü haber KFCxCrocs ürünleri tükendi, iyi haber halen gerçek bir kova tavuk alabilirsiniz; onları giymek yok” paylaşımıyla duyurdu.

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Bu işbirliğinin devamının gelmeyecek olması terliklerin karaborsaya düşmesine de neden oldu. ‘Tavuk terlikler‘ Ebay’de 170 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.