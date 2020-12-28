KFC tavuk ısıtma bölmesi olan oyun konsolu geliştirdi

Tavuk ürünleriyle tanınan fast food zinciri KFC, yemekleri ısıtma ve sıcak tutma bölümü olan oyun konsolu geliştirdi.

Şirket açıklamasına göre tavuk bölmesi yoğun oyun saatlerinde yemekleri ısıtarak oyuncular için yemeye hazır halde tutmayı vadediyor.

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Oyun konsolunda diğer ürünlerde olduğu gibi üst seviye oyunların oynanabileceğini belirten şirket “Oyun oynarken sıcak yemeğinizin tadını çıkarabileceksiniz” ifadelerini kullandı.

Tavukları sıcak tutan oyun konsolu fikri ilk olarak haziran ayında gündeme geldiğinde birçok kişi sahte bir pazarlama kampanyası olduğunu düşünmüştü.

Ancak KFC oyun konsolunu hardware üreticisi Cooler Master işbirliğiyle ürettiğini teyit etti.

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Konsol savaşlarının çetin geçtiğini kabul eden şirket sözcüsü Mark Cheevers, “Amiral gemimiz KFConsole’a güveniyoruz” dedi.

Ürünün ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatı hakkında henüz bilgi verilmedi.