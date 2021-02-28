KFC, ‘homofobik çalışan’ını işten çıkardı: Eşcinsel çifte hakaret ve küfür

Tavuk menüleri servis eden restoran zinciri Kentucky Fried Chicken’ın (KFC), ABD’nin Illinois eyaletindeki bir çalışanı eşcinsel bir çifte homofobik söylem içeren hakaret ettiği için işten atıldı.

Fotoğraf: New York Post

Joshua Garner ve Lee Walls, eyaletin başkenti Springfield’deki, arabaya servis yapılan bir KFC şubesine sipariş almaya gitti. Çalışan kişiyle aralarında çıkan tartışmada hakarete uğrayan ikili yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

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Kendilerine homofobik bir tavırla hakaret ve küfür eden çalışan, Garner, “Bunu yapamazsınız, kayda geçiyor hepsi” deyince, “Eşcincsel olup olmadığınız umrumda değil defolup gidin” diye bağırdı.

Garner da, “İşini kaybedeceksin bunu biliyorsun” diye yanıt verdi.

Basına konuşan Garner, “İkimiz de çok etkilendik. Kalbimizden vurulmuş gibi olduk. Umarım müdürleri dahil hepsi kovulur” dedi.

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Çarşamba akşamı yaşanan ‘tatsız olay’dan ötürü Garner ve Walls’tan söz konusu şubenin sahibinin özür dilediği bilgisini paylaşan KFC, adının Payton Burke olduğu açıklanan çalışanın işine son verildiğini duyurdu.